Quin temps farà per la Castanyada?

La #predicció pel pont de Tots Sants ve marcada pel pas de fronts poc actius que deixaran força nuvolositat però poca precipitació. La #temperatura tendirà molt suaument a baixar. #meteocat pic.twitter.com/rD9Qju5yd3 — Meteocat (@meteocat) October 29, 2019

Tot a punt per la Castanyada (o Halloween, depèn de què us agradi més). La previsió meteorològica indica tindrem un temps normal de tardor, sense grans fets destacables. Què vol dir això? Doncs que per Tots Sants continuarà fent un temps fresc, habitual per aquesta època de l'any, amb matinades fredes i dies suaus, amb màximes prop dels 20 graus.Si sou dels afortunats que feu pont, tindreu una mica de tot. En general, durant el dia es combinaran estones de sol amb núvols, i entre dijous i dilluns es produirà una lleugera baixada de temperatures. Tindrem un pas de fronts poc actius, que deixaran força núvols però poca pluja. Els ruixats es deixaran veure en punts del Pirineu, especialment a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà i a Andorra.A partir de dilluns es preveu que arribin les temperatures més baixes del que portem de tardor. Aquesta caiguda dels termòmetres serà la tònica dominant durant la setmana que ve i no es preveu que pugin els termòmetres de nou de manera immediata.

