Polèmica al Consell Comarcal d'Osona per la selecció del gerent

Joan Carles Rodríguez, aquest dilluns al Consell Comarcal. Foto: Carles Fiter

El Consell Comarcal d'Osona ha suspès precipitadament les entrevistes als candidats del procés selectiu per a la gerència de l'ens supramunicipal. La polèmica està en el procediment de la prova psicotècnica que ha exclòs sis dels 11 aspirants a convertir-se en el nou gerent. Aquest diumenge, el president Joan Carles Rodríguez suspenia a última hora, a través d'un edicte , l'entrevista dels cinc aspirants que havien superat la fase psicotècnica pel "nombre inesperat de candidats que havien resultat exclosos" del procediment.L'endemà dilluns, en una roda de premsa, remarcava que no admetia que "la millora dels processos selectius que va implantar el Consell Comarcal d'Osona l'any 2016 per impuls d'ERC siguin posats en dubte a l'hora de seleccionar el nou gerent".Tal com ha pogut saber, ERC defensa a ultrança el procés de selecció, mentre que els socis de coalició JxCat i Independents, i alguns consellers republicans, no han acabat de veure amb bons ulls el resultat del psicotècnic i volen demanar explicacions a l'empresa que ha portat a terme el procediment.Des de JxCat, el conseller Carles Banús explica aque "va saltar una alarma interna quan vam veure que més del 50% van quedar fora". "Ens va generar dubtes el procés psicotècnic, ja que han acabat caient sis persones d'11 perfils gerencials", afegeix. En aquest sentit, remarca que s'han d'asseure amb l'empresa perquè doni explicacions de què ha passat. Tot i això, Banús destaca que es reprendrà tan ràpid com es pugui el procediment.Per la seva banda, des d'Independents d'Osona, Pere Medina es remet a l'edicte emès pel president del Consell Comarcal, tot i que reconeix que el resultat "va sobtar una mica" a priori. "La sorpresa ha estat que dels 11 candidats només n'hagin passat cinc, tenint en compte l'experiència i currículum d'alguns". Tot i això, remarca que "el procés el vam avalar tots els partits" i que estan a l'espera de les explicacions tècniques de l'empresa.La data fixada per tenir gerent al Consell Comarcal era el 15 de novembre. El 9 d'octubre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés de selecció. El 18 es va fer públic que dels 17 aspirants que s'hi van presentar, 11 van superar la primera fase. Aquests candidats van fer la prova psicotècnica el passat 21 d'octubre i van superar-la cinc dels 11. Després d'aquesta fase, només quedava entrevistar-se amb els aspirants. El procés, però, ha quedat aturat en aquest punt, sense una data a la vista.Per tot això, a la roda de premsa de dilluns, Rodríguez també va demanar disculpes als cinc candidats que han superat la prova, així com als socis de govern "per si s'han generat dubtes des d'ERC sobre el procés selectiu de gerent".Llegint l'edicte, va emfatitzar que la finalitat del procés és "escollir el millor dels aspirants possible per tirar endavant l'ambiciós projecte de modernització i reforma en profunditat del Consell" que "requereix de professionals altament idonis, capacitats i qualificats en tots els sentits, inclòs al relatiu a les aptituds psicotècniques mínimes imprescindibles, per tirar-lo endavant amb garanties d'èxit".És la primera vegada que s'ha obert convocatòria per escollir el nou gerent del Consell Comarcal. Els empeny la llei, però també era una aposta de l'ens, tal com havia explicat el president a NacióDigital . Aquest 2019, ERC va arrabassar la condició de primera força als postconvergents.La formació republicana té 14 consellers; JxCat, 10; els Independents d'Osona, quatre; el PSC, tres; i la CUP, dos. Aquesta situació que ha generat falta d'entesa entre consellers no ha fet trontollar el pacte de govern fins al moment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor