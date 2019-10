​Com poden els sistemes de salut aprendre dels activistes ambientals?

La capçalera de la manifestació dels estudiants per la vaga mundial del clima Foto: ACN

una organització desvinculada de partits polítics, que actua com a plataforma per tractar sobre la política sanitària europea, tant en l’àmbit de la Unió Europea, com de la regió europea de la OMS. Des d’aleshores durant tres dies de principis d’octubre organitza un congrés a la vall alpina de Gastein, considerat l’esdeveniment més important en la política sanitària del continent.pel desenvolupament de la política sanitària europea, basat en el principi de subsidiarietat que governa la Unió i que tingui en compte totes les perspectives. En participar els diferents estats, l’intercanvi d’experiències nacionals i regionals enriqueix la presa de decisions.Les entre cinc-centes i sis-centes persones que participen en les discussions provenen de quatre perfils: de governs i administracions públiques, del món de l’empresa i la indústria, de la societat civil i de l’acadèmia. Cadascú aporta la seva perspectiva.els sistemes sanitaris per a satisfer les exigències dels canvis socials. Es va tractar com aprofitar les possibilitats que ofereix la digitalització i aconseguir que ningú no resti fora del sistema de salut; i vetllar perquè siguin ètiques les pràctiques del sector farmacèutic i de la publicitat (per exemple en la promoció del tabac, de productes nutricionals pobres i que provoquen obesitat o que incitin al joc).perquè és innegable el seu efecte creixent en la salut humana. Fins al punt que es considera que aviat ens trobarem davant d’una emergència en salut pública que no hem afrontat abans. Els efectes s’agreujaran en els grups amb menys recursos i inevitablement afectaran el mercat laboral.els efectes del canvi de tendència en l’augment de temperatura. Es preveu que augmentin les al·lèrgies i les malalties contagioses transmeses per mosquits i altres vectors, especialment afavorides per la colonització de plantes d’altres indrets. També s’estima que augmentin la diabetis i el càncer de pulmó.relacionats amb la crisi climàtica, tant ambientals com de salut. La proposta és canviar en deu anys la forma que vivim, produïm i consumim. I pretén, òbviament, involucrar en el canvi els sectors que provoquen més emissions de diòxid de carboni i que més contaminen.Es calcula que, en Europa, un 4,7% de les emissions de diòxid de carboni són degudes al sector de la salut, xifra que el situa en el cinquè en emissions.reduir la distància entre els usuaris i els centres de salut. Però també les infraestructures obsoletes poden arribar a generar un 20% o un 30% de les emissions. El repte en aquest casés, doncs, crear hospitals que no emetin diòxid de carboni.ecològica notòria. Al Regne Unit es considera que del 21% de la contaminació del sistema nacional de salut n’és responsable la indústria farmacèutica i de l’11%, la fabricació d’equipament mèdic.Cal buscar doncs la fórmula perquè el sector sanitari compleixi en totes les facetes el jurament hipocràtic «Primum non nocere».

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor