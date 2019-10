La República arran de poble

Dolors Serra i Laia Pèlach, regidores de Girona. Foto: Paula Roque

"No sabem massa què hem vingut a fer aquí, però entenem que hi hem de ser". Montserrat Giralt, regidora d'Olius, al Solsonès, expressa el que és un sentiment molt estès entre els assistents de l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya. Giralt és regidora de Junts per Catalunya (JxCat) i confia que l'Assemblea serà un bon estri per fer pinya. Per ella, la sentència suposa "un abans i un després". "Ja sabíem què era l'estat espanyol, però ara ho saben també a fora".En els passadissos i el vestíbul del Palau de Congressos, els regidors de sigles diverses i sensibilitats molt diferents, es confonen en un únic desig: ara sí que toca refer la unitat perduda. En això, no hi ha discrepàncies, com si les tensions i discrepàncies que han protagonitzat les cúpules dels partits sobiranistes no anés amb ells i fins i tot els preocupés relativament.Anna Buxó, regidora d'ERC de Santa Cristina d'Aro, a l'Empordà, està convençuda que la cohesió de la gent independentista "és més evident en les bases i els pobles que en les cúpules". Al seu poble, ERC i JxCat governen junts. "Després de dos anys des del 2017, els municipis som ara el pal de paller". Per ella, la sentència marca una inflexió: "Hem de caminar junts i per això els regidors tenim un paper important ja que som els qui estem arran de poble". També admet que l'Assemblea és un interrogant: "Venim a saber i escoltar".Ruth Ufano i Laia Quelart entren optimistes a l'assemblea. Són regidores de Junts per Vilassar, a Vilassar de Dalt. "La República es farà des dels pobles -diu Ufano- perquè som els qui estem en primera línia". Repeteixen el que és una de les idees força que aplega tants i tants electes dels municipis: "Les sigles no han d'impedir la unitat".Carles Porta, regidor d'ERC a Mataró, considera que l'assemblea és "un bon estri per posar-nos d'acord" i sortir d'una situació que defineix com a "difusa". Porta afirma que ara convé "fer parir la criatura" i que neixi bé i consistent. Per aquest jove regidor, el principal repte de les institucions sobiranistes és aquest: "Canalitzar la ràbia que ha expressat un nou actor polític que no era esperat: el jovent, aquest jovent que ha crescut veient les retallades, la precarietat i els desnonaments".Dolors Serra i Laia Pèlach, regidores de Guanyem Girona, que aplega la CUP, els comuns de Girona i figures independents, es mostren satisfetes: "Ja era hora!", diuen. "La República es forjarà des dels municipis, que a més són més difícils de controlar del que és l'administració de la Generalitat". Pelath assegura que hi ha "incertesa", però que el poder local és una certesa, "una base des de la qual s'ha d'exercir la desobediència".De procedències diverses, venint del nord i venint del sud, l'independentisme més a prop de la base ha arribat avui al Palau de Congressos de Catalunya amb una barreja d'incertesa i esperança. A mesura que l'assemblea avançava, però, l'esperit unitari ha anat guanyant un espai que fa temps que reclamava.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor