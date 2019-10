El cos trobat a Vilaverd correspon al veí del bungalou que va ser arrossegat pel riu Francolí

Les restes humanes que s’han trobat aquest dimarts al pont de Vilaverd (Conca de Barberà) corresponen a l’home de 42 anys que vivia en un bungalou arrossegat pel riu Francolí, segons ha informat Protecció Civil. La seva mare, de 69 anys, també es trobava a l’habitatge i continua desapareguda.Els Bombers han trobat el cos aquest dimarts al matí en un dels marges del riu i els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la identificació. La setmana passada a l’entorn d’aquest pont ja van aparèixer trossos del mobile home i roba que els familiars de les víctimes van reconèixer com a seva. Amb aquesta ja són quatre les víctimes mortals pel temporal de la setmana passada a Catalunya. Hi ha tres persones que continuen desaparegudes.El pont de Vilaverd és un dels indrets on s’han concentrat els esforços des del primer dia perquè és dels que presenta una major acumulació de restes vegetals, runa i brossa de tota menaDes de dilluns els Bombers ja només mantenen la recerca en zones on havien recollit indicis rellevants, com el pont de Vilaverd i el Pont Vell de Montblanc, i el pont de Goi, més al sud de Picamoixons. En aquests indrets s’hi treballa intensament amb maquinària per tal de desbrossar els marges i la llera.Amb aquesta ja són quatre els víctimes mortals dels aiguats a Catalunya després dels homes trobats a Arenys de Munt, el port de Tarragona i el riu Francolí a la Pobla de Mafumet. Aquest últim correspon a un sensesostre que va morir arrossegat per l’aigua i que no constava com a denunciat.A hores d'ara falten tres persones desaparegudes per localitzar: un camioner belga, el segon ocupant d’un cotxe arrossegat pel riu a l’Espluga i la dona de 69 anys que també es trobava al bungalou de Vilaverd.

