El Govern reclama a la Moncloa que veti l'ús de bales de goma a Catalunya

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha reclamat aquest dimecres per carta a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, que la Moncloa doni les "instruccions oportunes" per tal que "cessi" la utilització de bales de goma a Catalunya "de forma immediata". La missiva arriba després que quatre persones hagin perdut l'ull en les manifestacions de protesta contra la sentència de l'1-O arran de l'ús d'aquests projectils per part de la Policia Nacional espanyola."L'ús de les pilotes de goma pot ocasionar lesions irreparables", reflexiona Budó, que cita les crítiques de la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatovic, emeses en un comunicat el 22 d'octubre en referència a aquest tipus de projectils. "Algunes de les imatges que s'han pogut veure aquests dies han donat la volta al món, han remogut consciències i, fins i tot, han generat alarma social. Per aquest motiu, cal actuar de forma coordinada" per donar una resposta satisfactòria a la societat catalana", destaca la consellera de la Presidència en la missiva.Budó també considera "necessari" que el ministeri de l'Interior i els cossos policials que en depenen duguin a terme una "investigació interna de característiques similars" a la que han posat en marxa l'executiu català . Una investigació que "actuï amb el rigor exigit davant dels casos de possible mala praxi" i que hauria de fer públiques les seves conclusions. El Govern, a banda, demana que s'impulsi una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats per tractar les actuacions policials a Catalunya.

Carta de Meritxell Budó a Carmen Calvo by naciodigital on Scribd

