Ábalos diu que la investigació d'Interior als Mossos és una «intimidació» al cos

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha acusat aquest dimecres el Govern de la Generalitat d'"intimidar" la feina dels Mossos d'Esquadra amb la investigació interna arran de les protestes contra la sentència del Suprem En declaracions a la premsa després de participar a les jornades organitzades per Expansión i Acciona, el ministre ha assegurat que aquesta investigació "no deixa de ser una intimidació a l'exercici professional dels Mossos", dels quals ha defensat que actuen amb un "zel que no percep al Govern".Aquest dimarts, el Govern de la Generalitat va anunciar que s'inicia l'avaluació interna "més gran que s'ha fet mai d'un operatiu, tenint en compte la magnitud del mateix", en referència al dispositiu realitzat durant els disturbis registrats a Catalunya.

