ERC urgeix Sánchez fer efectiu el trasllat de la comissaria de la Via Laietana

El president del grup parlamentari d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha instat aquest dimecres el govern espanyol a fer efectiu el trasllat de la prefectura de la policia nacional espanyola de la Via Laietana i a cedir l'edifici a l'Ajuntament. Un trasllat que el Congrés dels Diputats ja va aprovar el 2017, amb l'única oposició del PP.Ara Maragall demana fer efectiu l'acord per convertir la comissaria en un espai de "memòria històrica real", que recordi la "repressió, brutalitat i tortures" viscudes a l'edifici durant la dictadura franquista. L'acord també implicaria l'accés a tots els arxius policials del franquisme i el seu trasllat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.ERC ha sortit així al pas de la carta enviada pel regidor de Ciutat Vella , Jordi Rabassa, a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, en què l'insta a "iniciar un diàleg" per definir la seva ubicació.La tercera tinenta d'alcalde ha desacreditat el seu company de govern i ha assegurat que l'Ajuntament no ha demanat el trasllat de la comissaria.A finals del mandat passat, l'Ajuntament va instal·lar una placa davant la comissaria que assenyala la prefectura com un espai de "repressió política" durant el franquisme i l'aleshores tinent d'alcaldia Gerardo Pisarello va assistir a un acte per reivindicar la cessió de l'edifici a l'Ajuntament.Ara Maragall ha avançat que ERC portarà la proposta a la comissió de Drets del consistori, que se celebrarà el 20 de novembre. El regidor republicà ha acusat el PSC de practicar un "oportunisme i electoralisme indecent" amb l'objectiu d'impedir qualsevol debat sobre "drets i llibertats" i ha instat l'executiu de Colau a ser "coherent" i posicionar-se a favor del trasllat.

