El món del cinema esclata contra Netflix pels seus plans d'accelerar pel·lícules i sèries

Netflix, la plataforma líder de contingut en streaming, estudia implementar una mesura revolucionària: la possibilitat d'accelerar la velocitat de reproducció de les seves pel·lícules i sèries, permetent als usuaris veure els productes audiovisuals en la meitat de temps. Un film que té una duració de tres hores, es podria consumir en una hora i mitja. La notícia l'ha avançat el diari The Guardian , on un dels responsables de Netflix ha assegurat que l'empresa "sempre busca innovar".Aquesta nova mesura, encara no confirmada oficialment, ha estat rebuda amb molta negativitat per la comunitat cinematogràfica. Les xarxes socials s'han omplert de declaracions de directors i directores de cinema, actors, actrius i treballadors de renom de la indústria on han carregat amb virulència contra Netflix. Judd Apatow Aaron Paul o altres grans creadors i intèrprets del món del cinema han mostrat el seu descontentament amb aquesta decisió, tot i que encara no sigui vigent."Si és veritat -la nova mesura- és molt decebedor. Absolutament cap respecte cap als artistes", assenyala Baker a través d'una piulada al seu compte de Twitter. Un director de talla mundial com Juan Antonio Bayona ha repiulat aquest comentari. Un altre actor com Aaron Paul, que a més ha estrenat pel·lícula a Netflix, ha estat encara més categòric: "no és possible, de cap de les maneres, que Netflix tiri això endavant", explicava l'actor, que interpreta Jesse Pinkman a la sèrie Breaking Bad, a través d'una piulada. "Això significaria que tindrien el control de l'art de tothom i el destruirien. Netflix és molt millor que aquesta mesura", sentenciava.Fins i tot el món dels blockbuster han clamat al cel. Peyton Reed, director de les dues entregues del personatge de Marvel Ant-Man, ha fet una altra piulada on assegura que és una "terrible idea" . La pràctica de l'acceleració de contingut és un fet recorrent en altres àmbits audiovisuals, com els vídeos de YouTube o els podcast radiofònics a Spotify o Apple.La mesura està en fase de prova i no té encara cap previsió oficial perquè arribi a les plataformes dels usuaris de tot el món. Netflix marcarà l'agenda cinematogràfica aquest novembre, amb l'estrena de The Irishman, la nova pel·lícula de Martin Scorsese amb Robert DeNiro, Al Pacino i Harvey Keitel. La multinacional del streaming rebrà aquesta tardor dos nous competidors de pes: Apple TV Plus i Disney Plus.

