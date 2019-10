El Constitucional suspèn el pla d'acció exterior de la Generalitat

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra el pla d'acció exterior de la Generalitat per al període entre el 2019 i el 2022. A la pràctica, la decisió dels magistrats implica la suspensió de la iniciativa del Govern, que des que va posar-se en marxa després del 155 ha tingut com a prioritat recuperar les oficines a l'estranger tancades durant la intervenció de l'autonomia del 2017.L'acció exterior de la Generalitat s'ha convertit en un dels principals camps de batall jurídics entre la Moncloa i l'executiu presidit per Quim Torra. El conseller responsable de les oficines, Alfred Bosch, ha seguit amb el desplegament de les delegacions i amb el nomenament dels seus responsables tot i els recursos del govern espanyol, un dels quals presentat fa tan sols unes setmanes davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a instàncies de l'encara ministre Josep Borrell.En el recurs, el ministeri va demanar la suspensió de l'execució dels decrets de creació per "evitar els perjudicis de difícil o impossible reparació a la imatge d'Espanya i a la política exterior que indubtablement es produiran des que entrin en funcionament". De fet, l'Advocacia de l'Estat argumenta, en nom del d'Exteriors, que "amb caràcter general" les delegacions de la Generalitat a l'exterior han fet "sistemàticament actuacions contràries a l'ordenament vigent" i "als principis d'unitat d'acció a l'exterior, lleialtat institucional, coordinació i cooperació i de servei a l'interès general".

