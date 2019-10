«Si vols solucions, vota solucions»: el lema dels comuns per al 10-N

En Comú Podem ha presentat aquest dimecres el seu lema per a la campanya de les eleccions estatals del 10 de novembre: "Si vols solucions, vota solucions". La formació lila centrarà els missatges en dues idees clau: l'aposta per "resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya" i també la voluntat de "resoldre els problemes de la ciutadania" en un context de desacceleració de l'economia.L'arrencada de la campanya dels comuns serà una festa de la Castanyada aquest dijous a la Nau Bostik i l'acte central serà el 6 de novembre a Barcelona, amb la presència del líder d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias; i de l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau. L'alcaldessa també participarà als mítings d'aquest dissabte a Santa Coloma amb Irene Montero i del 5 de novembre a Girona.En paraules del cap de llista, Jaume Asens, els comicis del 10-N es presenten com un dilema entre dues opcions: la del "bipartidisme del PP i PSOE, que van salvar els bancs i retallar els serveis públics" i la dels comuns, que al seu parer serveix per "salvar els drets de la ciutadania i retallar els privilegis dels bancs i dels fons voltor".Reforçant aquesta idea, la número dos de la candidatura Aina Vidal ha enumerat diversos lemes secundaris de la campanya que insten a votar els comuns per derogar la reforma laboral, millorar els salaris, lluitar contra el canvi climàtic o "sortir de l'atzucac com a país". Pel que fa a aquest últim punt, Asens ha defensat que cal apostar pel "diàleg" davant la "irresponsabilitat" que a parer seu representen el Govern i els dos principals partits estatals.El cap de llista dels comuns ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que segons Asens "no és creïble" quan parla de federalisme o de frenar els preus del lloguer, i ha assegurat que "Unidas Podemos és l'única força que defensa la plurinacionalitat" i que pot treure Catalunya de "l'atzucac" polític.El marcatge als socialistes serà una de les claus de la campanya dels comuns. A parer de Vidal, el partit del puny i la rosa "renuncia a cadascun dels seus principis" i perquè evitar que el PSOE "deixi de ser fidel" a aquests ideals cal que En Comú Podem obtingui un bon resultat. El pressupost de la campanya és de 170.000 euros per despeses ordinàries i 235.000 per mailing.

