Puigdemont emprèn mesures legals contra la denegació del viatge al Canadà

Carles Puigdemont ha anunciat aquest dimecres accions legals al Tribunal Federal del Canadà després que l'autoritat d'immigració del país nord-americà hagi denegat de nou l'autorització de viatge electrònica (AVE) per visitar el Quebec . L'equip d'advocats de Puigdemont, encapçalat per Stéphane Handfield, presentarà recurs perquè considera que la decisió és "precipitada" i no "respecta" la presumpció d'innocència.En un comunicat, l'oficina de l'expresident detalla que l'autorització electrònica s'adreça a estrangers exempts del requisit de visat que viatgen amb avisó fins al Canadà. La sol·licitud es fa a internet i, en la majoria dels casos, es tramita "en qüestió de minuts", segons fa constar el comunicat en referència al funcionament habitual del departament d'immigració canadenc. El primer ministre quebequès, François Legault, que ha expressat suport pels independentistes catalans, ha dit estar "perplex" per la decisió.El viatge al Canadà de Puigdemont -que el 16 de desembre afrontarà la primera vista oral per l'extradició a Espanya des de Bèlgica- va ser convidat per la Société Saint-Jean Baptiste de Montréal (SSJB), entitat fundada el 1834 i una "referència en la defensa i promoció de la sobirania del Quebec" i la defensa del francès com a llengua comuna dels quebequesos, en paraules de l'oficina de l'expresident català.El dirigent independentista agraeix, de passada, el "suport rebut per part de la societat quebequesa i canadenca", i en especial a la Société Saint-Jean Baptiste de Montréal. Per altra banda, agraeix també a l'Assemblea Nacional del Quebec la moció aprovada ahir per unanimitat per la qual es mostra preocupació per les sentències dictades contra els polítics catalans i demana una solució "política, democràtica i pacífica" per a Catalunya.

