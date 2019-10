Repassa el minut a minut del debat sobre l'escenari post-sentència

20:52 Acaba l'acte "I ara, què?" organitzat per Sàpiens i NacióDigital. Moltes gràcies per seguir-nos!

20:49 David Fernàndez: "No necessitem un acord entre Estat i Generalitat per anar a parlar amb qui no és independentista".

20:45 Joan Tardà: "Tothom ha d'entendre que no es pot construir una solució democràtica sense la participació de tothom".



20:44 Xavier Domènech: "S'haurà de fer evident a l'Estat que té un problema. No es pot sobreviure molt de temps amb aquesta manca de legitimitat".



20:42 Xavier Domènech: "El problema és l'Estat. Lesmes parlava com l'Estat. En termes democràtics, seria cessat immediatament".



20:41 Xavier Domènech ressalta que hi ha una part "no menor" de la societat espanyola que està a favor d'un referèndum a Catalunya. "Defensar el referèndum a Espanya et suposaria perdre unes eleccions", assegura.



20:39 Xavier Domènech avisa que si es vol guanyar un país "cal fer-se càrrec del conjunt del país".



20:36 Sonia Andolz demana "solucionar" també "la repressió que tenim des d'aquí", fent referència a l'actuació dels Mossos.



20:31 Pilar Calvo demana fer autocrítica en l'independentisme i "respectar" el sentiment d'identitat de la gent que no se sent independentista. "El que nosaltres defensem també beneficia la societat espanyola", sosté.



20:27 Pilar Calvo avisa de la potència del "relat de confrontació" i recorda que un diari com "El Mundo" reclamava que vingués l'exèrcit a Catalunya, i alerta de la "manipulació informativa constant".



20:26 David Fernàndez: "Tot líder revolucionari vol un poble mobilitzat. Ara sembla que tenim el poble mobilitzat i no tenim líders".

20:25 David Fernàndez: "Avui hem de lluitar contra l'aznaritat i l'ultranacionalisme espanyol. La gran batalla és derrotar definitivament l'aznarisme i la voluntat de balcanitzar Catalunya".

20:21 David Fernàndez avisa que la "violència d'Estat" que pateix l'independentisme funciona a curt termini, però no a mig.

20:19 Xavier Domènech avisa que no hi ha cohesió nacional sense cohesió social: "Calen polítiques redistributives".



20:17 Domènech lamenta que la mentalitat de l'Estat és la de "victòria o derrota": "Això és un problema".

20:17 Xavier Domènech: "L'estratègia del PSOE és suïcida".



20:13 Xavier Domènech ressalta el paper de la gent en la resposta a la sentència i avisa que "calen victòries que reforcin davant l'Estat": "Una victòria és que els presos surtin al carrer, i això no vol dir renunciar a l'autodeterminació".



20:12 Sonia Andolz avisa que no es poden posar terminis i que la millor opció no té per què ser un referèndum. "Potser calen dues votacions, una que inclogui tot l'Estat i l'altra només a Catalunya", posa com a exemple la politòloga.



20:08 Sonia Andolz, a Tardà: "No necessàriament calen unes noves eleccions per a aquestes noves majories".



20:06 Joan Tardà demana trobar "l'eina" que permeti fer "un camí ample" per fer "el cim": "I el cim, sense cap mena de dubte, és la independència".



20:06 Joan Tardà: "Aquest país necessita eleccions com abans millor i un Govern de front ampli que aplegui la CUP, JxCat, els comuns i ERC que intenti un diàleg amb el socialisme".



20:05 Joan Tardà destaca que cal "falcar-se en el tram conquerit" i "emprendre el tram final": "Serà costerut i no sabem quan durarà. Cal fer un camí ample i parlar de noves majories".



19:59 Joan Tardà reivindica el pas endavant de l'independentisme en aquests últims anys: "Mai no havíem arribat tan lluny com ara".



19:59 David Fernàndez: "Les urnes seran acordades o seran desobedients".



19:57 David Fernàndez: "Aquest país té dues majories, la del 48% i la del 80%. Ho hem d'aprofitar".



19:55 David Fernàndez crida a "sabotejar pacíficament" els plans del poder i obre la porta a una "assemblea de Catalunya 2.0". L'exdiputat de la CUP avisa que "la política ja no serà mai més els partits".



19:55 David Fernàndez alerta que la factura que vol fer pagar l'estat a l'independentisme serà "molt cara". "Si no anem junts en la fase repressiva ja hem perdut", avisa l'exdiputat de la CUP.



19:54 David Fernàndez: "I ara, què? Pensar que només junts ens en sortirem. La millor resposta antirepressiva és mantenir-se i ampliar els objectius polítics".



19:54 David Fernàndez: "La clau haurà de pilotar sempre en el sobiranisme social".

19:52 David Fernàndez: "El problema català no és domèstic, com diu el PSOE, és global. És sobre si el demà serà més democràtic".



19:52 Fernàndez: "A Madrid tampoc saben què fer ni com sortir de la major crisi de legitimitat que han viscut".

19:52 David Fernàndez: "Això no és Turquia ni Xina, però som en una doctrina de xoc continuada".



19:45 David Fernàndez es pregunta quina ha estat la resposta institucional a la sentència. "Sabíem que la sentència seria dura", recorda l'exdirigent de la CUP. "Em preocupa el que no hem fet nosaltres, no el que han fet ells", sosté.

19:45 Calvo sosté que la situació política que viu Catalunya "aniquila" la desafecció política: "No hi ha lloc per la desafecció, la gent buscarà altres maneres d'actuar".

19:41 Pilar Calvo recorda que dues terceres parts de la societat catalana considera que la sentència és injusta i que cal una solució que no passi per la judicialització.



19:39 Tardà demana construir "noves majories governamentals i parlamentàries" que "han de fer-nos guanyadors" per exercir el dret a l'autodeterminació.

19:39 Joan Tardà: "Espanya és una democràcia, però és una democràcia low-cost".

19:38 Joan Tardà: "Els independentistes encara no han aconseguit internacionalitzar prou la causa catalana com perquè els altres països deixin de dir que és una causa interna d'Espanya".

19:38 Joan Tardà avisa que potser ha de caure el règim del 78 abans que el PSOE vulgui seure a negociar, però ressalta que la responsabilitat de l'independentisme és fer inevitable aquest escenari de diàleg.

19:34 Joan Tardà: "A Madrid encara estan convençuts que els no-independentistes han signat un contracte que diu que no ho seran mai".

19:33 Andolz: "Som víctimes i promotors d'un cercle viciós que castiga els líders polítics que volen negociar".

19:32 Andolz recorda que depenent de l'anàlisi que faci l'Estat canvien molt "els límits": "Una cosa és voler mantenir la unitat d'Espanya per damunt de tot, l'altra, per exemple, voler que Espanya sigui un estat democràtic".

19:31 Sònia Andolz critica l'1-O i recorda que "l'objectiu no era celebrar un referèndum l'1-O, sinó decidir el futur de Catalunya".

19:26 Sònia Andolz especialista en conflictes, lamenta la "falta de voluntat" de l'Estat per resoldre la situació amb Catalunya.

19:25 Domènech sosté que cal "fer-se fort" en tots els àmbits: "Cal solidificar el catalanisme i els consensos bàsics, els mínims comuns multiplicadors".

19:24 Domènech demana no caure en "les teories de la fractura": "Sembla que vulguin generar la fractura per justificar la no-resposta. Cal treballar no donar excuses a la fractura".

19:22 Domènech diagnostica una "desconnexió" d'Espanya de bona part de la societat catalana, però també avisa que la independència encara és molt llunyana. "L'independentisme pot créixer molt", sosté.



19:22 Xavier Domènech lamenta la situació de repressió que viu el país i recorda les amenaces de Carmen Calvo a Bèlgica: "No sé si volia recuperar Flandes..."

19:19 Xavier Domènech: "I ara, què? No ho sé, però fins i tot en una situació així s'ha de seguir lluitant."