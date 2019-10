Els estudiants comencen una acampada indefinida a Barcelona i tallen la Gran Via

⚠️Fem una crida a ocupar i acampar també a Gran Vía! Juntes treballem i lluitem per un futur digne.

🏕Porteu tendes i provisions! Ens veiem a l'assemblea de les 17h.#Generació14O#EnsPlantem també per l'emergència climàtica!♻️ pic.twitter.com/lbXSaa1T8K — Acampada Plaça Universitat #Generació14O (@AcampadaUni) October 30, 2019

⛺MANIFEST ACAMPADA PLAÇA UNIVERSITAT



La generació del 14 d'octubre ens plantem, fem una crida a acampar a la Plaça Universitat de #Barcelona. #Generació14o pic.twitter.com/M4Ffr9ks47 — Acampada Plaça Universitat #Generació14O (@AcampadaUni) October 30, 2019

Acampada indefinida d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona Foto: Albert Alemany

Acampada indefinida d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona Foto: Albert Alemany

Acampada indefinida d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona Foto: Albert Alemany

Acampada indefinida d'estudiants a la plaça Universitat de Barcelona Foto: Albert Alemany

Centenars d'estudiants han començat aquest dimecres al matí una vaga indefinida a la plaça Universitat de Barcelona. Els joves s'han sumat a la convocatòria i ja han instal·lat desenes de tendes de campanya a la cèntrica plaça de la capital catalana per exigir un "futur digne", l'amnistia dels líders independentistes empresonats i la fi de la repressió.Els estudiants han tallat la Gran Via de les Corts Catalanes a quarts de dues del migdia:L'acampada estudiantil, que es defineix com la "generació 14 d'octubre" i la que "finalment ha dit prou", reclama responsabilitats als representants polítics per "garantir-se un futur digne". A més de reivindicar l'amnistia dels líders independentistes, els joves es manifesten perquè "s'aturi la repressió contra una generació que surt al carrer en defensa dels seus drets i llibertats", com asseguren en el seu manifest.La resposta a la sentència de l'1-O i la "repressió" no són les seves úniques lluites. Des de primera hora del matí centenars de joves, majoritàriament estudiants, han muntat unes 80 tendes per demanar l'amnistia, un "futur digne" i "acabar amb la repressió". En declaracions a, l'Ivan ha recalcat que són "la primera generació que viurà pitjor que els seus pares" i que la intenció de l'acampada és "demanar que aquesta generació tingui unes millors condicions de vida".Dins d'aquestes demandes també es troba l'accés a un habitatge social, la plena igualtat entre homes i dones, la lluita contra el canvi climàtic i la garantia dels drets socials que, asseguren, els han estat "robats".La Laura, que porta des de primera hora del matí instal·lada a plaça Universitat, explica que aquesta acampada pot agrupar a moltes persones perquè "es lluita per una generació sencera" i hi ha moltes protestes "en joc".Els joves han explicat que aquesta acampada no està convocada per cap entitat. Com explica en Lluís a, són "una assemblea d'estudiants" que s'han reunit sense cap organització darrere. "Anirem fent assemblees obertes per anar prenent decisions i intentarem aglutinar la majoria de joves possibles", ha afegit.L'acampada té la voluntat de convertir-se en un "punt de referència" pels joves de Catalunya i esperen que, amb la publicació del manifest per les xarxes socials, la convocatòria agrupi a més manifestants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor