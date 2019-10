Sánchez diu ara que el programa no estava acabat i que sí inclourà el federalisme i la plurinacionalitat

El president de govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a les eleccions del 10-N, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Antena 3 que, contràriament a les informacions que s'han publicat, el programa electoral del PSOE incorporarà la declaració de Granada i la de Barcelona, que recullen l'aposta per la plurinacionalitat i el federalisme.Segons Sánchez, "s'ha filtrat un programa electoral que encara no estava acabat" i que s'ha d'acabar de confeccionar i aprovar aquest dimecres al Comitè Electoral del PSOE. "El problema és que es donen a conèixer documents abans que s'hagin acabat", ha afirmat, perquè el PSOE "a vegades és massa transparent".El líder socialista ho ha explicat en referència a la polèmica que s'ha generat després que Eldiario.es i la Cadena SER es fessin ressò aquest dimarts del programa electoral socialista, d' on havien caigut els plantejaments que el PSOE havia assumit en els últims anys respecte a Catalunya El programa del PSOE per al 28-A assumia explícitament la declaració de Granada del juliol del 2013 i la declaració de Barcelona del juliol del 2017 que apostaven per un model federal i el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat, però aquests dos punts no apareixien al programa electoral que es va conèixer aquest dimecres.El líder del PSOE ha recordat que el programa electoral "encara no està acabat" i "s'aprovarà avui". "Clar que incorporarem la declaració de Granada i la de Barcelona al text programàtic", ha assegurat, igual que "altres qüestions que també tenien a veure amb drets civils". Segons Sánchez, "el problema és que s'ha filtrat un document que no estava acabat" i "serà avui al Comitè Electoral quan s'aprovi el programa electoral".

