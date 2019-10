El govern espanyol nega que s'hagin vulnerat protocols policials durant les protestes a Catalunya

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dit que a ell no li consta que s'hagi vulnerat cap protocol d'actuació policial durant les protestes dels últims dies a Catalunya i ha remarcat que l'avaluació de les actuacions dels cossos de seguretat de l'Estat és "contínua".En preguntar-li si creu que hi ha algunes actuacions concretes que caldria revisar, Marlaska ha reiterat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que "ell ha vist una violència al carrer d'una intensitat important, persones que sembla que no entenen l'exercici de drets en democràcia i que s'han enfrontat a les forces de seguretat". "Aquesta és la qüestió que em preocupa", ha reblat. Sobre els lesionats oculars, els ha lamentat, però ha assenyalat que "el resultat no determina la proporcionalitat o no" de l'actuació policial."A mi no em consta que cap protocol d'actuació s'hagi vulnerat. A mi el que em consta és l'exercici de la violència amb uns paràmetres d'una gravetat manifesta per part de l'independentisme violent radical". Després de remarcar que l'independentisme en general és pacífic, ha remarcat que la part violenta "no es pot ocultar", perquè fer-ho "fa molt de mal a la democràcia".Pel que fa a l'ús d'infiltrats, ha assegurat que els agents de la Policia Nacional actuen sempre dintre del marc legal, i han anat de paisà quan ha calgut per garantir la seguretat i identificar i detenir les persones que "han posat en perill seriós la integritat dels agents". En demanar-li per si cal revisar alguns atestats policials, ha recordat que la presó preventiva l'acorda un jutge, i que sempre existeix un filtre judicial que avalua i valora els atestats.Sobre les seves declaracions vinculant la violència al País Basc amb la de Catalunya, ha reiterat que ell parlava de la violència al carrer. També ha evitat comparar desobediència civil amb terrorisme, i ha advertit que fer-ho és "molt perillós".En demanar-li sobre la petició d'extradició de Carles Puigdemont, Marlaska ha apuntat que els jutges europeus han de donar curs a les peticions dels socis a menys que hi hagi defectes formals. "Som jutges europeus, no belgues o espanyols, apliquem el dret de la UE", ha indicat.En aquest sentit, ha assenyalat que els jutges de la UE s'han de guiar pels principis de mútua confiança i reconeixement mutu, de forma que una resolució dictada per un jutge francès ha de ser acceptada com a tal per un d'un altre país. "Si jo rebo una petició de cooperació a Madrid d'un jutge de Barcelona, per a mi és el mateix", ha insistit.Marlaska ha defensat les paraules de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, que va advertir Bèlgica que s'adoptarien decisions si no lliura Puigdemont. Després de remarcar que Calvo és una "jurista fina", ha indicat que el que pretén recordar la vicepresidenta és que existeix aquesta confiança mútua que es pot veure afectada en aquest cas.

