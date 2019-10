​Benidorm donarà nom a una nova sèrie d'Atresmedia

La ciutat de Benidorm (la Marina Baixa) es convertirà en el plató en el qual es desenvoluparà una nova sèrie d'Atresmedia, que just porta per nom Benidorm i que narra la història d'una parella que es retroba després de diversos anys, segons explica el Diari la Veu. Es tracta d'una comèdia romàntica que consta de vuit capítols de durada, amb la possibilitat de prolongar-la fins a tretze "en funció de les dades d'audiència", segons ha explicat aquest divendres durant la presentació en la capital turística de la Costa Blanca la directora de ficció d'Atresmedia, Sonia Martínez. La productora Plano a Plano confia en "un bon acolliment de l'audiència" perquè la sèrie es pugui prolongar "durant diverses temporades"."Parla de les segones oportunitats de les persones en un entorn tan especial com és aquesta ciutat", ha exposat Martínez. I ha afegit: "La sèrie es basa en l'amistat i l'amor de dues persones que s'adonen que mai és tard per a reprendre les seves vides".El rodatge començarà a finals de novembre i es realitzarà íntegrament a Benidorm durant 16 setmanes aproximadament. Unes 80 persones es desplaçaran a la ciutat durant els dies de rodatge, sense comptar amb la figuració. En aquest sentit, la setmana vinent es realitzarà un càsting per seleccionar més d'un centenar de figurants.La nova producció audiovisual ha estat presentada amb la presència també del productor executiu, César Benítez, i dels dos actors protagonistes, Antonio Pagudo i María Almudéver, a més de membres de la corporació local.En l'acte, l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha ressaltat la voluntat de la ciutat d'acollir el major nombre de produccions audiovisuals –per això es va crear la Benidorm Film Office– i ha agregat que "és una gran satisfacció acollir aquest rodatge i que la sèrie porte el nom de la ciutat".Per part seva, els actors han mostrat la "il·lusió" que els suposa començar aquest rodatge i el fet d'encarnar "dos personatges meravellosos i de sentiments".

