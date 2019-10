Messi i els pisos del camp de l'Espanyol

L'any 1997 es va enderrocar l'estadi de Sarrià després que l'Espanyol vengués el solar pels problemes econòmics del club. On hi havia el camp de futbol s'hi van construir pisos.La casualitat ha volgut que alguns d'ells siguin propietat de Leo Messi, l'astre del Futbol Club Barcelona, que els va adquirir com una inversió. El futbolista argentí viu a Castelldefels.I en un dels pisos de Messi a l'antic Sarrià hi viu un altre jugador del Barça, en aquest cas el lateral hospitalenc Jordi Alba, molt amic de l'argentí.Tot plegat, ho podeu llegir a la secció El despertador de, subdirector de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor