El Barça veta una pancarta contra la brutalitat policial

QUEIXA @PenyaAlmogavers



“Ens hem trobat malbé la pancarta sobre “Llibertat presos polítics” que teníem guardada al Camp Nou i no ens han deixat mostrar una sobre la brutalitat policial d'aquests darrers dies. Per això hem marxat al minut 80. El Barça hauria de defensar això." — LaTdT (@LaTdT) October 29, 2019

El Camp Nou és i ha estat sempre un gran altaveu per a les reivindicacions polítiques dels seus socis. Aquest dimarts, durant el recital de Messi contra el Valladolid , es van escoltar càntics d'una part de l'afició contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, molt assenyalat en les darreres setmanes per les actuacions policials en les manifestacions contra la sentència.En aquest sentit, el grup d'animació Almogàvers va denunciar públicament que el club no els va permetre entrar a l'estadi una pancarta contra la brutalitat policial. A més, segons van assegurar a Catalunya Ràdio, es van trobar en mal estat la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics. Per tot això, van decidir marxar del camp abans d'hora, al minut 80, en senyal de protesta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor