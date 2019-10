Transportistes i treballadors bloquegen les entrades del port de Barcelona

Els transportistes i treballadors de centres logístics en vaga han bloquejat tres entrades al port de Barcelona aquest dimecres a primera hora. Centenars de persones han tallat la rotonda més propera a la cotxera de TMB des de les sis del matí i s'han diversificat per ocupar també altres entrades, com la de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) provocant llargues cues de camions i cotxes que s'han quedat atrapats. De moment, només es pot passar a la terminal de creuers.L'aturada ha estat convocada per CCOO i UGT per reivindicar una millora salarial després de nou anys de sou congelat i de negociacions de conveni infructuoses. L'aturada també s'ha notat a grans centres logístics com el de la multinacional Amazon al Prat de Llobregat i Martorelles o al magatzem de Mercadona a Abrera, d'on, segons fonts sindicals, "no ha sortit cap camió en tota la nit".Els secretaris generals d'UGT i de CCOO a Catalunya Camil Ros i Javier Pacheco han participat dels piquets informatius al port i han assegurat que el problema sectorial dels transportistes es deu als "abusos" que permet la reforma laboral.

