​El Barça destrossa el Valladolid amb un recital de Messi

Quan Messi està endollat, el Barça funciona. Aquest axioma, que fa ja 15 anys que es va plantejar, s'ha tornat a demostrar experimentalment al Camp Nou aquest dimarts. Dos gols, dues assietències i mitja, i tres punts al sarró per seguir al capdavant de la Lliga.El partit s'ha posat molt de cara als blaugrana ja des de gairebé la xiulada inicial. Des de dos minuts després, per ser exactes, quan Lenglet, amb fortuna, després d'una semifallada de Piqué en un remat a passada de Messi, ha pogut conectar amb la xarxa. Un gol lletjot, cap ADN Barça, però que mai va malament per encarar un partit amb tranquilitat.Però el Barça sembla tenir negada la tranquilitat aquesta temporada. Al 15', el més inesperat: una errada de l'habitualment salvador Ter Stegen deixa l'empat en safata a Kiko Olivas, que no perdona. Feina per a Messi. !4 minuts després, l'argentí centra des de la xdreta i Arturo Vidal l'engalta acrobàticament. Gol del xilpè, i quarta assistència de Messi des que ha tornat de la seva lesió. Només cinc minuts després, una nova meravella del de Rosario: una falta allunyada i amb poc angle, que introdueix de rosca per l'escaire.Amb el partit resolt, el segon temps ha perdut molt en intensitat. Fins a la recta final, on ha rtornat a aparéixer el de sempre. En el 75', Messi fa un nou regal a l'afició: un control orientat a la frontal, i passada a la xarxa per fer el 4-1. Només dos minuts després, el seu amic Suárez s'ha afegit a la festa, creuant al primer toc dins de l'àrea una passada... de qui? De Messi, naturalment.

