El programa del PSOE abandona qualsevol referència a la plurinacionalitat o el federalisme

El programa electoral del PSOE per a les eleccions del 10-N confirmarà el gir cap al centralisme que ja ha mostrat en els darrers mesos Pedro Sánchez: el document, que està previst que s'aprovi aquest dimarts, no inclourà cap referència a una eventual reforma federal, i ni tant sols contemplarà la plurinacionalitat de l'Estat, segons informa la Cadena Ser La desaparició és significativa, en quant que tant el federalisme, recollit, entre d'altres, el la declaració de Granada del 2013, o la plurinacionalitat -en la declaració de Barcelona, del 2017- representaven les principals propostes del PSOE per respondre al procés català que diferien del model recentralitzador de la dreta espanyola.

