Una protesta veïnal obliga a suspendre el ple de l'Ajuntament d'Olot

Carme Guardiola durant la seva intervenció. Foto: Facebook.

El batlle d'Olot, Pep Berga, ha decidit, d'acord amb la resta de portaveus dels grups municipals, suspendre el ple de l'Ajuntament d'Olot que entre d'altres, havia d'aprovar els pressupostos, en què s'inclou un augment del 14% de l'IBI (impost de béns immobles) i de la taxa d'escombraries, per bé que amb una tarifa plana per a pagar els tributs en nou mesos i sense costos addicionals.Els veïns que omplien la sala consistorial visiblement indignats, han començat a interrompre el desenvolupament del ple quan es tractava el primer punt decisori de l'ordre del dia, relacionat amb les al·legacions presentades al projecte Espai Cràter (Museu dels Volcans) i l'aprovació definitiva del Projecte Bàsic i Executiu de l’Espai Cràter.En aquest moment, el públic ha començat a cridar "No pagarem!" i el batlle ha decidit donar la paraula a la botiguera olotina Carme Guardiola, que en 48 hores ha aconseguit gairebé dues mil firmes a través de les xarxes socials en contra de l'augment de les taxes esmentades. Guardiola ha fet una dura crítica a la proposta d'augment i ha parlat de molta gent que no hi podrà fer front; ella mateixa ha anunciat que possiblement el pròxim mes de gener haurà de tancar la boriga perquè ja no li surt a compte aixecar la persiana.Posteriorment, i per acord de tots els grups, s'ha passat a donar explicació del punt 9, és a dir l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020. Tanmateix, les diverses interrupcions dels assistents, que també cridaven "El poble està emprenyat!", s'ha decidit interrompre el ple i s'ha procedit a una reunió dels portaveus, que finalment han decidit suspendre el ple, que es tornarà a convocar en breu, tal com ha anunciat el mateix batlle, Pep Berga.El ple s'ha suspès minuts abans de les set del vespre, quan encara no havia passat una hora hora d'una sessió que s'esperava densa i feixuga, però que la irada acció veïnal ha obligat a suspendre.

