Jutgen un inspector de la policia espanyola de Terrassa per possessió de drogues i armes

La secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona ha iniciat el judici, aquest dimarts 29 d'octubre, a qui va ser Inspector del Cos Nacional Policia de Terrassa, acusat d'un delicte contra la salut pública i d'un delicte de dipòsit de municions pels quals el fiscal demana 9 anys de presó.En concret, els fets van passar a Terrassa l'any 2017 quan l'acusat era inspector de la policia espanyola i exercia les seves funcions a la comissaria Terrassa com a Cap de Subgrup de la Brigada Local d'Estrangeria i Fronteres.Se l'acusa de tenir tant al seu domicili com també en el seu despatx professional i a la seva taquilla, diverses substàncies estupefaents, com a cocaïna, haixix i marihuana, amb la intenció de destinar-les al consum de terceres persones.Totes aquestes substàncies van ser descobertes arran de l'entrada i registre, per ordre judicial, en el marc d'unes diligències prèvies seguides per un jutjat contra el processament per un delicte continuat de suborn, falsedat documental i contra els drets dels ciutadans estrangers. També li van ser localitzades en la seva taquilla cinc armes de foc i 726 cartutxos, superant els permesos per a tenir en dipòsit.

