El PSOE promet impulsar un «diàleg que porti a la pau»

El PSC es mostra "esperançat" de cara a les eleccions del 10-N. Així s'ha expressat la ministra de Treball, Magdalena Valerio, en un acte celebrat aquest dimarts a la seu del PSC a Barcelona. La ministra s'ha mostrat convençuda que el PSOE liderarà el nou govern espanyol i s'ha compromès a impulsar un "diàleg que porti a la pau, emmarcat en el compliment de les normes".Valerio s'hi ha referit al ser preguntada pel conflicte polític català i ha insistit que una "immensa majoria" de catalans volen "pau i prosperitat", així com un treball digne, millors serveis socials i un sistema de pensions "sòlid".Valerio ha posat el focus en la darrera enquesta del CIS, que atorga 150 diputats als socialistes. L'enquesta, però, es va fer abans de la sentència del judici de l'1-O i de l'exhumació de Franco i, conscient d'això Valerio ha fet una crida a la participació. "Quan no es vota, s'està deixant que altres persones decideixin per tu", ha argumentat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor