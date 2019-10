L'Àrea Metropolitana aprova la rebaixa del 5% en la tarifa de l'aigua a partir del gener

La tarifa de l'aigua que paguen els veïns de 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona serà un 4,95% més barata a partir del gener. Així ho ha aprovat aquest dimarts el ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb els vots a favor dels grups de govern (PSC, els comuns, ERC i Junts per Catalunya). El vicepresident de l'AMB i regidor d'emergència climàtica a Barcelona, Eloi Badia, ja havia anunciat la mesura aquest dilluns.L'aprovació, però, arriba sense tenir cap acord lligat amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que ha presentat al·legacions amb l'argument que l'AMB no disposa de les competències suficients per executar la rebaixa.En el mateix sentit es va expressar a principis d'octubre la Comissió de Preus de Catalunya, òrgan adscrit a la conselleria de Territori i Sostenibilitat. En un informe, es mostrava "desfavorable" a la possibilitat que l'AMB rebaixés tarifes perquè considerava que l'AMB no tenia prou competències en la matèria.Els arguments de l'oposició al ple de l'AMB s'han basat avui en consideracions similars. Miguel Jurado (PP) ha qualificat l'acord d'"incongruent" i ha criticat que tirés endavant sense l'aval de l'ACA.Marilén Barceló (Ciutadans) ha demanat a l'AMB que sigui "rigorosa" i que no prometi "el que no pot fer".

