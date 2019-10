El Manga Barcelona celebra la 25a edició amb un cartell de luxe i les entrades exhaurides

Meritxell Puig, directora general de Ficomic, explica que aquest és un "any especial" de 25è aniversari amb "més autors que mai, amb artistes excepcionals que venen del Japó", amb taules rodones i xerrades, així com passis de pel·lícula a l'Auditori del Manga Barcelona. De fet, tant Puig com Tixis han assegurat que aquesta nova edició serà un èxit. El president de Ficomic ha manifestat que esperen arribar a les xifres de l'any passat, de 150.000 visitants.Entre les novetats anunciades aquest dijous, Puig ha descrit que s'organitzaran diversos reptes. El primer és una conga de cosplayers -aficionats que es disfressen com personatges de manga- per dins de la fira; la segona tindrà la participació de vuit membres de l'AKB48 amb una coreografia d'una de les seves cançons; el tercer és la genki dama, o bola d'energia, en el qual els visitants faran en el mateix moment la representació d'una de les tècniques més famoses de Son Goku, i la quarta és portar roba vermella i blanca com la bandera del Japó.Preguntats per si la situació política pot afectar aquesta edició del Manga Barcelona, Puig ha manifestat que "una cosa és el que passa a nivell polític i l'altra és el Manga Barcelona". a la vegada, Tixis ha destacat que no han percebut "preocupació" per part del públic que assistirà al Manga Barcelona, que ha esgotat les entrades de dos dels dies del saló. "Seguim amb normalitat i creiem que serà un gran èxit".Alguns dels noms ja anunciats d'aquesta edició són els mangakas (dibuixants de manga) Aushi Ohkubo, Mizuho Kusanagi, i de l’altra el grup japonès femení de garage rock The 5.6.7.8’s, que es va fer mundialment conegut per la seva aparició al film de Quentin Tarantino Kill Bill 1.Com ja es va anunciar, aquest any s'han organitzat noves propostes com el concurs Manga Barcelona Quest, a la manera dels stamp rally japonesos (jocs tipus cerca del tresor) que requereix anar a diferents llocs per certificar la teva presència. En aquest cas, la ruta serà per dins del recinte. Els participants que completin l’experiència rebran els cromos dels 25 cartells de les 25 edicions que ha celebrat el saló.L’altre concurs per involucrar el públic és el Manga Barcelona Otaquiz, pensat per "coronar el rei o la reina" de la cultura otaku, a través de preguntes sobre aquest univers. Tothom que disposi d’un mòbil hi podrà participar, tot contestant les preguntes que es llençaran al llarg del quatre dies de l’esdeveniment.En el marc del Manga Barcelona es projectaran fins a 19 projectes, tant sèries, curtmetratges com pel·lícules, en els quatre dies que se celebrarà el Saló. Diverses van ser estrenades a Catalunya en el marc del Festival de Sitges 2019, com Weathering with you i Ride Your Wave, que va ser guardonada amb el premi a la millor animació del certamen cinematogràfic.La sèrie d'animació One Piece també serà protagonista, amb l'estrena a Barcelona de la nova pel·lícula de la sèrie amb més temporades i amb més anys en antena des de Bola de Drac. El film ha estat un absolut èxit al Japó i tornarà a presentar les aventures dels pirates comandats per Luffy.El Manga Barcelona comptarà amb una exposició commemorativa d’alguns dels fets més destacats de cadascuna de les seves 25 edicions. En la línia participativa que vol imprimir l’organització al certamen, els fans del manga i la cultura japonesa són convidats a participar-hi compartint els seus records d’aquestes edicions tant en xarxes socials com a la pròpia exposició, que comptarà amb espai per poder plasmar aquestes vivències o anècdotes.També es realitzarà una mostra sobre la mítica sèrie Bola de Drac. Dragon Ball World Adventure és una gegantina exposició de producció nord-americana que gira des del 2018 i que enguany visita per primera vegada Barcelona.L'històric autor de manga Osamu Tezuka (1928-1989) serà el protagonista d'una exposició que es podran visitar al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i que ha estat produïda per FICOMIC, gràcies a la col·laboració del MNAC, Tezuka Productions i el Festival de la Bande Desinnée d’Angulema.Es tracta d'una mostra que té com objectiu donar a conèixer l’obra d’un creador vital per entendre l’evolució del manga després de la Segona Guerra Mundial, i també un dels autors de còmic més prestigiosos i prolífics a nivell mundial. L’exposició Osamu Tezuka, el Déu del Manga es podrà visitar a partir del 31 d’octubre, coincidint amb l’inici de la 25a edició del Manga Barcelona i fins el 6 de gener.