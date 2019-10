Condemnat a una multa l'espontani que va saltar al Camp Nou per reclamar la llibertat dels presos

El jutjat d'Instrucció número 32 de Barcelona ha condemnat l'espontani que va saltar al Camp Nou durant el Barça-Liverpool de la temporada a pagar una multa de 180 euros i una indemnització de 175 euros més. Segons la sentència a què ha tingut accés, el jutge considera provat que Àlex Aymerich va agredir un auxiliar de seguretat de l'estadi per tal d'accedir al terreny de joc, i és per això que se'l condemna per un delicte lleu de lesions i haurà d'indemnitzar el vigilant.Un cop coneguda la sentència, Aymerich ha fet públic un comunicat assegurant que és innocent i denunciant que se li ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència. "La Fiscalia només em va preguntar si treballo i quant cobro i el jutge no em va prestar cap atenció", ha ressaltat, i ha volgut remarcar que el jutge el va advertir "iradament" que no podia fer cap "apreciació política" durant la seva declaració.Per tot plegat, Aymerich assegura que se l'ha condemnat únicament tenint en compte la declaració de l'auxiliar de seguretat del Camp Nou i un informe del serveis mèdics del Barça. En aquest sentit, assenyala que no hi ha cap imatge que provi la suposada agressió i recorda que aquell dia -semifinals de la Champions- hi havia moltes càmeres i prop de 100.000 persones a l'estadi. La sentència es pot recórrer.Al comunicat, el jove aprofita per enviar un missatge de suport als "represaliats" d'aquests dies. "Volen atemorir-nos perquè deixem de sortir al carrer i lluitar per allò que considerem just. No defallirem fins que sigueu lliures", ha afirmat Aymerich.El judici es va celebrar dimecres passat. En declaracions a aquest diari pocs dies abans de la vista, el jove va assegurar que l'objectiu del procediment era "criminalitzar" l'acció perquè la seguretat del Camp Nou no va poder impedir-la. "Seria impensable demanar l'alliberament dels presos a cops de puny", va dir el jove.

