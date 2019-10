Com evitar que l'Estat et rastregi el mòbil durant l'estudi de l'INE

Durant vuit dies l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sabrà com es mou la ciutadania gràcies als seus mòbils . Aquest dimarts s'ha conegut l'acord al qual han arribat les operadores telefòniques i l'INE per analitzar els moviments de la població del 18 al 21 de novembre arreu de l'Estat. L'estudi es farà a partir del recompte de les posicions dels dispositius, però serà utilitzant informació anònima, segons han explicat les companyies.Tot i que constantment les operadores saben la localització dels usuaris, perquè sinó seria impossible que aquests tinguessin cobertura i dades als mòbils, sí que hi ha maneres per evitar que durant els vuit dies de l'estudi l'INE puguin saber-ho. La primera de totes és acollir-se a la Llei de Protecció de Dades, amb la qual cosa s'evitaria que les empreses passin els moviments a l'ens estatal.El professor de Dret de la Publicitat Sergi Juan-Creix (UOC) explica que, com a usuaris, tenim dos tipus de dret: el dret a l'accés i el dret a l'oposició. Així, podem enviar un correu a la nostra companyia de telefonia demanant que ens expliquin quin tipus de dades nostres tenen, com les utilitzen i si les empraran en l'estudi de l'INE. De la mateixa manera, també podem especificar que no volem que les nostres dades formin part de l'estudi.La segona opció és posar el mòbil en mode avió durant aquests dies. Com que l'estudi es farà a partir de la informació de la xarxa de telefonia, si el dispositiu està desconnectat d'aquesta, no es podrà fer el seguiment dels moviments. A més, encara que es connecti els mòbils al wifi tampoc se sabrà la ubicació. "Pel tipus de rastreig que han explicat que es vol fer, mentre no s'utilitzin ni les dades ni la cobertura, no hi hauria d'haver problema", aclareix el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC Carles Garrigues.Ambdós experts destaquen que l'autèntica preocupació no ha de ser tant el fet que l'Estat tingui informació sobre el que es fa amb els mòbils, sinó que es garanteixi que aquesta sigui anònima. "El que ens ha de preocupar realment és que es garanteixi l'anonimat de les nostres dades, ja que la revolució digital ens porta cap aquí", emfatitza Juan-Creix. A més, al seu parer, el problema d'aquest estudi no rau tant en com es fa sinó en com s'ha anunciat: "De cop i volta ha aparegut la notícia que es faria això sense avisar prèviament als usuaris. Fet que ha generat un cert alarmisme".En la mateixa línia es posiciona Garrigues: "Posant vuit dies el mòbil en mode avió que t'estàs estalviant? Què l'operadora no sàpiga on ets aquells dies? L'operadora ho sap en tot moment, però és necessari perquè et pugui proporcionar la cobertura". D'aquesta manera, insisteix que la preocupació cal dirigir-la al fet que es garanteixi que les dades siguin anònimes i que se'n faci un ús correcte.

