La policia espanyola persegueix les imatges de la botiga on es van amagar agents infiltrats dissabte

Agents de la policia espanyola s'han personat aquest dimarts al comerç del carrer Aragó de Barcelona on dissabte passat s'hi van tancar una dotzena d'agents encaputxats, que estaven infiltrats en les protestes, per intentar obtenir les imatges de les càmeres de seguretat, segons informen Rac1 Tot Barcelona . Els agents haurien marxat amb les mans buides perquè la botiga no manté un registre de les imatges.El dia anterior s'havia fet viral un vídeo que mostra com agents antiavalots -uniformats- de la policia espanyola protegien la sortida de prop d'una dotzena d'encaputxats, presumiblement agents policials, de l'interior de la botiga. Els encaputxats s'introduïen posteriorment en un furgó de la policia espanyola aparcat al davant.

