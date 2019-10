JxCat erigeix els presos i Puigdemont com a protagonistes de la campanya

Els presos i Carles Puigdemont es convertiran, un cop més, en els símbols de Junts per Catalunya (JxCat) en la campanya electoral del 10-N. Així es traslladarà a la cartelleria de la formació en aquests comicis, segons ha revelat aquest dimarts la candidatura liderada per Laura Borràs en una roda de premsa a la seu de la formació, a Sants. Borràs ha indicat que no "regalaran" cap vot -un missatge dirigit a ERC- i que existeix la necessitat de "desbloquejar" la situació a través de l'autodeterminació.Josep Lluís Cleries, cap de campanya de JxCat, ha indicat que els presos polítics de la formació tindran importància en la cartelleria i en el missatge. Tots ells -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn- han estat inhabilitats arran de la condemna al Tribunal Suprem, però formaran part de la campanya. "Per la llibertat, ni un vot enrere", apareix en els missatges. A baix, el lema "Laura Borràs ens representa" completa els cartells que apareixeran en les quatre demarcacions. L'expressió, segons Cleries, ha anat apareixent a les xarxes des que la diputada va arribar al Congrés.Sànchez, Turull i Rull apareixen en fotografies a l'hemicicle, concretament del dia 21 de maig, quan van prendre possessió de l'escó. La cartelleria la completen Borràs -"Per la independència, ni un vot enrere"- i també Carles Puigdemont, acompanyat de l'eslògan "Per Catalunya, ni un vot enrere". La cap de cartell ha assegurat que existeix un "clam al carrer" per traslladar l'1-O al Congrés dels Diputats, i que la traducció pràctica del "ni un pas enrere" és el "ni un vot enrere" d'aquesta campanya electoral."Hem repetit que la sentència no és cap solució. Quinze dies després, la gent continua mobilitzada", ha destacat la candidata després de la presentació dels cartells, que s'ha queixat de la suspensió dels presos com a diputats dos dies després de la presa de possessió al Congrés. "Meritxell Batet va ser la presidenta del Suprem", ha apuntat Borràs en referència a la presidenta del Congrés, que va avalar suspendre Rull, Turull i Sànchez , en aquell moment en ple judici i acusats de rebel·lió. Al final, el Tribunal Suprem els va condemnar per sedició i a penes d'entre 9 i 12 anys de presó.En el cas de Puigdemont, segons Borràs, també hi ha "vulneració de drets", primer al Parlament -amb la suspensió efectuada per Pablo Llarena, el jutge instructor de la causa del procés- i després al Parlament Europeu, on no ha pogut prendre possessió de l'escó després de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC). L'equip de campanya té previst que Puigdemont intervingui cada nit al llarg d'una ruta cap a les eleccions que serà més curta que en anteriors ocasions, perquè només dura una setmana.

