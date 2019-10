VÍDEO El president del Suprem, contra els qui ataquen de manera «brutal» l'Estat: «No pot quedar impune»

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha advertit aquest dimarts que els qui ataquen “cegats per la irracionalitat” i de manera “brutal” la “democràcia espanyola” i pretenen “trencar el model de convivència” a Catalunya en pagaran les conseqüències. Parafrasejant Séneca, Lesmes ha recordat que “un Estat on quedin impunes la insolència i la llibertat de fer-ho tot acaba enfonsant-se a l’abisme”.Per evitar-ho, ha dit, cal que tots els estaments de l’administració espanyola refermin “que els nostres timons s’han de manegar exclusivament des del ple respecte a la legalitat i des de l’estat de dret”. “Només hi ha un objectiu clar: la defensa de la nostra constitució de 1978, i en aquesta missió de protecció de l’ànima de l’Estat cal prestar una especial atenció a la importància de la justícia per assegurar la supremacia de la llei i la tutela dels drets individuals i col·lectius”, ha conclòs.Lesmes ha fet aquestes manifestacions a l’acte d’obertura de l’Any Judicial Militar, on també ha participat la Fiscal General de l’Estat, Maria José Segarra, i la cúpula de l’estament militar espanyol. En el seu discurs Lesmes ha afirmat que després de la sentència del Suprem contra els líders independentistes “una exigua però estrepitosa part de la societat” de Catalunya conformada per “ciutadans cegats per la irracionalitat” està “atacant de manera frontal la base de la nostra democràcia”.Aquests, segons Lesmes, “pretenen trencar per la força i la violència el model de convivència sobre el que s’assenten els principis bàsics de la nostra societat”, que són “els pilars de l’Espanya constitucional” i “el respecte a la llei i als drets i llibertats de la resta”.Per aquest motiu ha fet una crida a tots els estaments de l’administració: “En circumstàncies com els que es donen a Catalunya, en moments d’indeterminació com els actuals” cal “evitar que les nostres naus caiguin en aquest abisme”.“Hem de refermar amb absoluta rotunditat el nostre convenciment que els nostres timons s’han de manegar exclusivament des del ple respecte a la legalitat i des de l’estat de dret com a pilars immutables”, ha dit.Lesmes ha conclòs les seves referències a Catalunya davant la cúpula militar recordant que en aquests moments “cadascun de nosaltres des de la posició a l’engranatge de l’Estat té un paper important a jugar en aquesta aposta per la democràcia que vam fer fa 40 anys”.“Només hi ha un objectiu clar: la defensa de la nostra constitució de 1978, i en aquesta missió de protecció de l’ànima de l’Estat cal prestar una especial atenció a la importància de la justícia per assegurar la supremacia de la llei i la tutela dels drets individuals i col·lectius”, ha sentenciat.

