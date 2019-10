Dimiteix el govern del Líban en ple després de dues setmanes de protestes

Dues setmanes de protestes continuades han estat suficients per fer caure el govern del Líban. El primer ministre, Saad Hariri, ha anunciat en un discurs televisat que es presenta la seva renúncia i la de tots els seus ministres al president, Michel Aoun. I ha deixat clar que ho fa en resposta a les protestes al carrer de les dues darreres setmanes, en especificar que dimiteix "en resposta als molts libanesos que han sortit al carrer".El Líban viu aquest dimarts la seva tretzena jornada de protestes, que van començar per una controvertida decisió d'introduir un impost a l'ús de WhatsApp, posteriorment retirat, i que han evolucionat cap a l'exigència de la renúncia del govern, enmig de denúncies de corrupció.El passat 21 d'octubre, Hariri va anunciar un paquet de reformes econòmiques, si bé no ha aconseguit aplacar els ànims dels manifestants, que diumenge van tornar a protestar creant una quilomètrica cadena humana al llarg del país.

