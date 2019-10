Plataforma per la Llengua i altres entitats estatals s'uneixen per defensar la pluralitat lingüística

La Plataforma per la Llengua, juntament amb altres entitats que lluiten per la defensa del català, el gallec, el basc, l'asturià i l'arenès, ha participat en la presentació a Madrid del manifest Igualatat lingüística: llibertat, pluratitat i democràcia . Es tracta d'un document que, de cara les properes eleccions generals del 10-N, es demana als partits polítics que assumeixin compromisos concrets per garantir els drets lingüístics de la ciutadania.El text recull una sèrie de punts que han estat acordats entre representats del Ciemen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, A Mesa (gallec), Kontseilua (euskara), Nogara (aragonès) i Iniciativa Pol Asturianu (Asturià). Durant la seva presentació, els portaveus de les entitats han manifestat la seva preocupació entorn al futur de les llengües que no són el castellà: "Ens preocupaven els missatges que estaven difonent alguns partits polítics sobre la vulneració de drets lingüístics que podrien patir els parlants de llengües pròpies que no són el castellà, en cas d'arribar al poder".Així, les entitats han consensuat un document que recull quatre premisses i sis compromisos. Alguns d'aquests són que es normalitzi a l'administració l'ús de les llengües que no són el castellà, o bé la de la contractació de personal capacitat en les llengües pròpies. Així com el reconeixement dels drets i deures lingüístics.Els portaveus de les entitats han avançat que enviaran una còpia del document als partits polítics perquè es posicionin sobre aquests compromisos. A més a més, una vegada el Congrés dels Diputats estigui constituït, demanaran una reunió amb el nou president o presidenta per tal d'explicar-li la proposta.

Manifest d'entitats estatals que treballen per promoure l'ús de les llengües que no són el castellà by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor