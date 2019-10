L'exalcalde de Navàs s'enfronta a 3 anys i mig de presó per «tolerar» un negoci de turisme rural il·legal

L'Audiència Provincial de Barcelona celebrarà els propers 6 i 7 de novembre un judici en el que la Fiscalia demana 3 anys i mig de presó per a l'exalcalde de Navàs, Jaume Casals, per un delicte continuat sobre l'ordenació del territori i un altre delicte continuat de prevaricació. La demanda de fiscalia també demana 13 anys d'inhabilitació per a Casals i una multa de 6.000 euros a raó de 10 euros diaris durant 20 mesos.Segons l'escrit d'acusació, Casals va "demorar voluntàriament" entre 2013 i 2017 un procediment contra la construcció i explotació d'una nau en una zona boscosa de Palà de Torroella que es feia servir per a turisme rural malgrat que l'ordenació només permetia construccions per a serveis forestals. En la causa també estan acusats els dos promotors del negoci, per a qui el fiscal demana 18 mesos de presó per un delicte sobre l'ordenació del territori.El judici havia de celebrar-se el passat mes d'abril, però es va ajornar ja que l'advocat de Jaume Casals és Benet Salellas que en aquells moments participava com a lletrat en la defensa del judici a l'1-O.El 6 de març de 2013, Agents Rurals van descobrir en el paratge conegut com els Elements, a Palà de Torroella, en terme de Navàs, la construcció d'una nau en una zona boscosa, en sòl no urbanitzable i que només permetia, excepcionalment, construccions vinculades amb l'explotació forestal. Segons van comprovar, els dos propietaris del terreny no havien sol·licitat la corresponent llicència d'obres. També van detectar, a través d'ofertes d'Internet, que els propietaris destinaven la construcció a turisme rural. Amb tota aquesta informació el cap de l'àrea bàsica del cos dels Agents Rurals va comunicar a l'Ajuntament de Navàs que havien detectat aquella edificació en sòl no urbanitzable, i els van instar a facilitar-los tota la informació legal d'aquella construcció.Segons la Fiscalia, Jaume Casals, actuant llavors com a alcalde per la CUP, va "tolerar intencionadament" que aquelles obres il·legals es poguessin acabar "tot silenciant la infracció urbanística" i va permetre així "destinar la nau a l'activitat de turisme rural". En el seu escrit la Fiscalia apunta que l'alcalde va iniciar procediments "per demorar", entre 2013 i 2017, l'acció contra la construcció "de forma voluntària".En declaracions a, l'exalcalde Jaume Casals assenyala que a l'escrit de Fiscalia hi ha molta suposició i pocs fets. "M'acusa d'inacció quan durant aquest període vàrem obrir fins a quatre expedients, amb més de 2.000 fulls, als propietaris dels terrenys", sempre "a partir dels criteris del secretari i l'arquitecte municipal".Casals apunta que si per a Fiscalia aquests procediments s'han allargat molt en el temps "és que no sap com funciona un ajuntament". "Es van obrir quatre expedients, sobre els que la propietat podia presentar-hi al·legacions; es van demanar informes a la Generalitat, a Urbanisme, van caducar expedients... tot això amplia els terminis perquè les administracions triguen a respondre't", explica, afegint que "als ajuntaments ens hem d'ocupar de moltes coses i en aquests casos especialment complicats estem a mans dels serveis tècnics". "Sóc un professor, no un urbanista", s'ha exclamat.A més, assenyala, "l'acusació va dirigida en contra meu, però no hi ha cap treballador de l'Ajuntament que pugui dir que li hagi indicat com fer les coses o que l'hagi coartat per demorar l'acció contra els altres acusats". Els que feien la construcció "també van presentar un contenciós al jutjat contra els expedients de l'Ajuntament i, es clar, amb un contenciós sobre la taula hi ha accions que, per prudència, no goses tirar endavant fins que no es resolgui".Casals s'ha mostrat tranquil i esperançat de poder demostrar la seva innocència davant el jutge.

