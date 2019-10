El Suprem anul·la la condemna a Atutxa dos anys després del revés d'Estrasburg

La Sala II del Tribunal Suprem ha anul·lat la sentència que va dictar el 8 d’abril del 2008 i que va condemnar a inhabilitació l’expresident del Parlament Basc, Juan María Atutxa, i els exmembres de la Mesa Gorka Knör i Concepción Bilbao per desobediència.Ho fa com a conseqüència de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que el juny del 2017 –i després que el TC els denegués l’empara- va condemnar l’Estat per haver vulnerat els drets dels parlamentaris a un judici just. El 2008 el Suprem els havia inhabilitat i els havia condemnat a pagar multes de 12.000 i 18.000 euros per negar-se a dissoldre el grup de Sozialista Aberzaleak (SA) després de la il·legalització de Batasuna.Ara els magistrats s’han vist obligats a estimar el recurs plantejat pels tres membres de la Mesa i admetre que en la mesura que el TEDH va declarar que s’havia vulnerat l’article 6.1 del Conveni Europeu toca “declarar la nul·litat” de la sentència.

