Societat Civil Catalana denunciarà Elisenda Paluzie

Societat Civil Catalana ha anunciat aquest dimarts que preveu denunciar la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, davant de la Fiscalia per haver dit que els aldarulls que hi ha hagut a Catalunya arran de la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 han permès que el procés independentista i les seves reivindicacions tinguin presència internacional "de manera continuada".L'entitat unionista acusa Paluzie no només de no condemnar la "violència secessionista" que veu en els disturbis, sinó de fer-ne "una valoració positiva", per això ha fet saber en un comunicat que està treballant per denunciar-la demà dimecres per un presumpte delicte d'odi i apologia de la violència."Tothom té dret a pensar i a tenir la ideologia que vulgui, però el que no tolerarem és que es realitzin declaracions que fomentin l'odi i facin apologia de la violència", sosté l'organització presidida per Fernando Sánchez Costa, que es reivindica com a eina per "fomentar la convivència entre catalans".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor