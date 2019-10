Llibertat amb càrrecs per l'activista de la PAH detingut a Santa Coloma: «Els drets no es pidolen»

Acaba de salir nuestro compañero detenido ayer por parar un desahucio. Los cargos, desacato a la autoridad.



"Los derechos se consiguen, no se mendigan"#PastorLlibertat@PAHVGramenet pic.twitter.com/ISrKErt6dl — Afectadas por la hipoteca (@LA_PAH) October 29, 2019

Juan Pastor, el veí de 65 anys de Santa Coloma i activista de la PAH detingut aquest dilluns, ha quedat avui en llibertat amb càrrecs. Se l'acusa de delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat per oposar-se a un desnonament i ara està a l'espera de declarar al jutjat competent, després d'haver passat la nit a la comissaria de Singuerlín.Pastor ha quedat en llibertat al matí i després de sortir de les dependències policials ha adreçat unes paraules a les persones que s'havien concentrat a l'exterior per donar-li suport. "Els drets s'aconsegueixen, no es pidolen", ha dit.El seu advocat, Carlos Hurtado, detalla que Pasto no ha declarat al jutjat de guàrdia i que s'esperarà a fer-ho quan passi a disposició del jutjat competent. El lletrat ha posat de manifest davant del magistrat que els Mossos d'Esquadra es van negar aquest dilluns a facilitar l'atestat policial complet, un fet que segons Hurtado suposa un "impediment" per exercir el dret de defensa.Hurtado també defensa que la detenció era innecessària. "Amb una simple citació judicial era suficient perquè comparegués a declarar al jutjat", diu l'advocat. Segons el lletrat, hi ha cinc persones més que els Mossos van identificar el dia dels fets, el 16 d'octubre al passatge Irlanda, i ara hauran de ser citades a declarar.Els Mossos acusen Pastor de desordres públics i atemptat contra l'autoritat, unes acusacions que segons Hurtado podrien comportar penes "importants". Fonts de la PAH expliquen aque el dia dels fets els activistes van "desbordar" el cordó policial establert pels Mossos per facilitar l'execució del desnonament.Les mateixes fonts expliquen que en aquell moment la policia no va identificar Pastor però que diversos agents es van dirigir a ell cridant-lo pel nom. Pastor és una de les cares més conegudes del moviment pel dret a l'habitatge a Santa Coloma i al conjunt del Barcelonès.Consultat per, el cos de Mossos d'Esquadra no ha volgut donar més detalls sobre la detenció i s'ha limitat a confirmar que Pastor està acusat de delictes d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics.

