Veïns de la Mina busquen diners per portar les administracions als tribunals

Els veïns del bloc Venus del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, fa 17 anys que esperen una solució per part del consorci que administra el barri, format pel Govern, els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià i la Diputació de Barcelona. El 2002 les institucions es van comprometre a enderrocar l'edifici i a facilitar l'accés a nous habitatges als veïns. El bloc, però, continua dempeus i en unes condicions "infrahumanes", en paraules de Paqui Jiménez, una de les veïnes. Un terme que ja va fer servir el Síndic de Greuges en un informe publicat el 2014."L’edifici està fet pols. Hem viscut passant fred, sense llum i convivint amb la venda de droga… És difícil explicar el malestar que ens està creant", diu Jiménez. Només una trentena de veïns -dels 200 que viuen a l'edifici- van poder pagar a les administracions els 48.000 euros que els reclamaven per accedir a un altre pis propietat del Consorci. La resta han quedat atrapats en un periple judicial.Primer van presentar una demanda per inactivitat administrativa i que demanava la intervenció del Jurat d'Expropiació de Catalunya. El jutge va fallar a favor de les administracions i ara els veïns estan pendents d'un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En la seva sentència, però, el jutge reconeixia la degradació de l'edifici i les males condicions en què estaven obligats a viure els veïns."La sentència ens marcava el camí", explica Mariona Torra Duran, advocada del Col·lectiu Ronda i dels veïns afectats. Al juliol 53 veïns van reclamar 100.000 euros per cap al consorci en concepte de responsabilitat patrimonial, un total de 5 milions d'euros. "Tenim clar que no ho acceptaran", valora Jiménez. Si el vaticini es compleix, presentaran una demanda per danys morals, assessorats pel Col·lectiu Ronda.En el millor dels casos les famílies tenen rendes baixes, i en el pitjor són beneficiaris de prestacions o es dediquen a la venda ambulant. Per això, estan estudiants diverses opcions per aconseguir diners. La primera demanda els va costar 6.000 euros, que encara no han pogut pagar del tot, i si el procés s'allarga, el pressupost total podria enfilar-se als 14.000.El ple del Parlament d'octubre va votar per unanimitat renovar el compromís de demolició de l'edifici. Es tracta d'un compromís, encara sense full de ruta, que hauria d'acabar amb l'enderroc i dues sortides possibles per als veïns: o una indemnització de 80.000 euros o l'entrega d'un pis de protecció oficial.La situació de Venus és un reflex de la realitat del barri i els veïns han deixat de confiar en l'administració. Bona prova d'això és que Jiménez i el president de l'Associació de Veïns del barri, Paco Hernández -que també és veí del bloc-, asseguren que la majoria de famílies que hi viuen prioritzen rebre els diners i marxar de la Mina. "No creiem en el sistema", etziba Jiménez. "El Consorci ha reconegut que hi ha un problema amb Venus però no ha fet res per solucionar-ho", apunta Hernández.Els veïns de Venus han viscut en primera persona la conflictivitat al barri i la incapacitat de l'administració per posar-hi fre. D'una banda, l'edifici degradat ha estat la pista d'aterratge de venedors de droga que esquiven l'increment de la pressió policial a Barcelona.A més, la demolició de Venus s'ha endarrerit per l'ocupació dels pisos que havien de servir per reallotjar als veïns, ubicats al mateix barri. El juliol del 2017 els clans van organitzar l'ocupació simultània de desenes d'immobles propietat del consorci, donant-ne alguns a famílies vulnerables. Setmanes després, el fill d'Ángel Amaya, àlies el Tío Cristina, un dels patriarques, es va erigir com a representant dels ocupants. Entre altres coses, assegurava que el seu pare havia estat vigilant els edificis -fins aleshores buits- fins al moment de l'ocupació per encàrrec de les administracions.El cas va suposar la detenció de l'aleshores regidor de la Mina i actualment tercer tinent d'alcaldia, Juan Carlos Ramos (PSC), acusat de desviar diners públics per a la vigilància de pisos a Amaya. "Es farà el que vostè digui, Tío", va dir Ramos en una conversa telefònica interceptada pels Mossos, segons va avançar El País Més de dos anys després, la fase d'instrucció continua oberta i la majoria de veïns de Venus han perdut l'esperança de tenir una vida digna al barri. Confien que el procés judicial els permeti accedir a una indemnització per marxar de Venus i començar de nou lluny de la Mina. Per ara ja han començat un pols pioner contra les administracions. "No hi ha precedents de casos similars a l'estat espanyol", assegura Torra Duran.

