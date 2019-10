El Govern acusa Calvo de no respectar la divisió de poders en el cas de l'euroordre contra Puigdemont

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha carregat contra la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, per haver assegurat que prendran "decisions" si la justícia belga no accepta l'extradició de Carles Puigdemont. "Les afirmacions són d'una gravetat extrema. Amenaces pròpies d'un Estat que fa temps que ha oblidat la separació de poders", ha etzibat la portaveu.Just el dia en què s'ha ajornat la vista per decidir sobre la tercera euroordre de detenció emesa pel jutge del Suprem Pablo Llarena, Calvo ha assegurat en una entrevista a Onda Cero que no "entendran" que es negués l'extradició de l'expresident. La dirigent socialista ha insistit que tota justícia europea "ha de col·laborar", sobretot perquè a hores d'ara ja hi ha una sentència condemnatòria. "La senyora Calvo haurà d'explicar molt bé què ha volgut dir", ha insistit Budó, que ha afegit que aquest tipus de declaracions "no corresponen" a una vicepresidenta del govern.Preguntada sobre les declaracions de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha assegurat que les protestes i els aldarulls han donat visibilitat internacional al conflicte, la portaveu del Govern ha puntualitzat que, "encara que facin visible" l'existència de la crisi, "no és el camí que la majoria ha triat". Budó ha subratllat la importància de refermar-se en la reivindicació "pacífica i no violenta".

