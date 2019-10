Rufián creu que hi ha un «problema històric» amb la Brimo

El cap de llista d'ERC al Congrés, Gabrien Rufián, considera "insuficients" les explicacions del conseller d'Interior, Miquel Buch, en relació a les actuacions policials dels últims dies. Rufián creu que el país té un "problema històric" amb la Brimo i assegura que cal abordar-lo "de manera seriosa i ferma". "Hi ha imatges que són inassumibles", ha dit aquest dimarts al primer míting de precampanya d'Oriol Junqueras i Raül Romeva a Lledoners.Aquestes declaracions les ha fet després que aquest mateix matí la mesa el Parlament hagi admès a tràmit una moció presentada per la CUP que demana cessar a Buch per l'actuació dels Mossos en els aldarulls de les darreres setmanes entorn a la sentència de l'1-O.Per altra banda, el líder republicà ha erigit ERC com a "únic obstacle" per evitar que Pedro Sánchez es decanti per la dreta després del 10-N, i ha assegurat que "la clau" és que el PSOE "no pugui escollir perquè si pot escollirà la pitjor opció, que és Casado o Rivera".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor