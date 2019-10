Siete compañeros jueces se marchan de Cataluña en el último concurso. En cambio ningún juez ha concursado a esta comunidad. El goteo de salidas es constante y el ministerio @justiciagob sigue sin adoptar medidas para paliar la situación. — APM Cataluña (@JuecesAPMCAT) October 29, 2019

L'Associació Professional de la Magistratura ha fet una piulada aquest dimarts en què assegura que set jutges marxen de Catalunya en l'últim concurs que s'ha fet. La mateixa entitat, propera al PP i majoritària en l'àmbit judicial, afirma també que no hi ha hagut cap professional que hagi volgut concursar en aquest territori.En aquest sentit, assenyalen el ministeri de Justícia i denuncien que no s'estan prenen mesures per arreglar la situació. Aquests últims dies, amb els aldarulls i la violència policial a Catalunya, l'AMP s'ha mostrat molt crítica amb els fets i ha criticat els CDR i l'independentisme dels incidents.

