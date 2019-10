La mesa admet la resolució de JxCat, ERC i la CUP sobre l'autodeterminació

La Mesa del Parlament ha desestimat aquest dimarts les peticions que Cs, PSC-Units i PPC havien presentat perquè no admetés a tràmit la proposta de resolució sobre l'autodeterminació que han registrat conjuntament JxCat, ERC i la CUP.Fonts parlamentàries han explicat a l'ACN que la Mesa ha pres aquesta decisió després d'escoltar la Junta de Portaveus i que, malgrat que la proposta de resolució continua el tràmit parlamentari, no està previst que es debati en el proper ple –que tindrà lloc després de les eleccions espanyoles, els dies 12 i 13 de novembre– perquè cap dels proposants ha demanat que es processi amb caràcter d'urgència.El text pactat pels grups independentistes expressa el seu "rebuig" a la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i avisa que es "reitera i reiterarà" el suport a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia, punts contraris a les tesis i advertències dictades pel Tribunal Constitucional, que ja va advertir la Mesa sobre aquest afer en considerar inconstitucional la resolució.Davant d'aquest advertiment, tant Cs com el PSC-Units i el PPC van presentar sengles peticions de reconsideració perquè la Mesa canviés d'opinió sobre l'admissió a tràmit, però finalment no s'han tingut en compte. És per això que els tres grups estan estudiant ara quins passos poden seguir, tot i que cap d'ells ha avançat escenaris.També el govern espanyol contempla prendre mesures, però no fins que hi hagi "decisions adoptades al ple", la qual cosa podria derivar en una actuació del Tribunal Constitucional sobre els membres de la Mesa, que és sobre el que Cs, PSC-Units i PPC ja han advertit l'òrgan rector del Parlament.

