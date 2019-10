Besa, Alcoverro, «Merlí» i Mediapro, Premis Nacionals de Comunicació

Cinto Niqui Espinosa, director de L'altra Ràdio de Ràdio 4, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de Radiodifusió. Així ho ha fet públic aquest dimarts el jurat de la XVIII edició dels guardons, que també han rebut la sèrie Merlí en la categoria Televisió; el periodista Ramon Besa en la categoria de Premsa; el Crític en Mitjans d'arrel digital; al Grup Segre per a la Comunicació de proximitat i a Jaume Alemany Gas en la categoria de Publicitat.El jurat també ha atorgat dues mencions honorífiques a Tomàs Alcoverro, per la seva llarga trajectòria com a corresponsal de La Vanguardia a l'Orient Mitjà, i a la productora Mediapro, en reconeixement al seu lideratge en el sector audiovisual europeu. El lliurament dels premis tindrà lloc el 13 de novembre en un acte al Palau de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor