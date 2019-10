Interior investiga 15 actuacions dels Mossos durant les protestes

Meritxell Budó: "Quim Torra manté intacta la confiança en tots els consellers i conselleres del Govern"

La conselleria d'Interior ha obert un procés de "supervisió" de 15 actuacions policials del cos de Mossos d'Esquadra durant les protestes que podrien acabar en expedient, sanció o informació reservada. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, que ha explicat que aquest dimarts s'ha produït una reunió del conseller Miquel Buch amb la cúpula dels Mossos presidida pel comissari en cap, Eduard Sallent, per posar en marxa "l'avaluació interna més gran" que s'hagi fet mai d'un operatiu del cos.Budó ha explicat que aquestes 15 investigacions són fruit d'un primer anàlisi però que l'avaluació sobre les actuacions policials seguiran en els pròxims dies. La portaveu del Govern ha defensat que aquesta supervisió es fa amb la voluntat de "preservar i garantir que no es malmeti la confiança" dels ciutadans en la policia catalana. Malgrat aquesta avaluació que ja està derivant en investigació d'agents, Budó ha subratllat que el president de la Generalitat, Quim Torra, manté "intacta la confiança" en tots els consellers que formen part de l'executiu.Durant les dues darreres setmanes han crescut les peticions de dimissió del conseller Buch per part de sectors de JxCat i ERC, de la CUP, dels comuns i d'entitats com l'ANC. Tot i això, Budó ha volgut subratllar que no s'ha produït una pèrdua de confiança en el conseller d'Interior, malgrat que ha assegurat que en els darrers dies tothom ha vist imatges d'actuacions que "no han agradat".Durant la roda de premsa posterior al consell executiu, Budó també ha assegurat que la conselleria d'Interior no està coordinant el dispositiu policial però ha puntualitzat que els preocupa la utilització de bales de goma per part de la Policia Nacional. Ha explicat que així ho han traslladat a l'òrgan de coordinació entre cossos policials i ha insistit en què van ser prohibides a l'any 2013 a Catalunya i que han sol·licitat al govern espanyol que la prohibició s'estengui a tots els cossos policials.El Govern també ha aprovat aquest dimarts sol·licitar al Parlament la creació d'una comissió d'investigació sobre els "fets ocorreguts" arran de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem. El plantejament dista de la comissió d'investigació específica sobre l'actuació policial que, per exemple, ha promogut Junts per Catalunya al Parlament. Budó ha explicat que per aquesta comissió haurien de desfilar experts en drets humans, el Síndic de Greuges o experts en actuacions policials. Si la petició d'aquesta comissió no es va aprovar en la reunió del consell executiu de la setmana passada, ha dit la portaveu, va ser per un "motiu tècnic".

