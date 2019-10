El liberalisme de Cs no cola: menys del 15% d'espanyols el defineix així

Ayer Sánchez quiso hacerse el gracioso diciendo que los de Ciudadanos somos “liberales ibéricos”. Pues sí, nos encanta la libertad, nos encanta España y sabemos distinguir bien un ibérico de una mortadela. Así que muchas gracias, nos quedamos con el nombre 😜🍊 pic.twitter.com/aoIQvnkLn7 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 26, 2019

Les enquestes no són gens favorables a Ciutadans i, malgrat que el baròmetre del CIS no li és tan dur com d'altres sondejos, assenyala que podria perdre la meitat dels escons i que, a Catalunya, passaria de cinc a tan sols dos. L'apel·lació al centre d'Albert Rivera no qualla, després dels pactes de dretes a Andalusia o Madrid i de manifestar-se al costat de Vox diversos cops, i tan sols un 14,6% dels enquestats defineix la seva formació com a liberal, tal i com vol etiquetar-se ella.Per contra, més del doble de les respostes, un 33,2%, afirma que Cs és un partit conservador, de la mateixa manera que defineixen principalment el PP (56,7%) i Vox (41,3%). Igualment, només un 5,8% dels espanyols creu que la formació de Rivera és progressista -com es definia en els seus inicis-, més o menys com el 5,3% que la veu demòcrata cristiana. Un 25,9%, però, no sabria definir aquest partit. Pel que fa al PSOE, quasi la meitat el veu com a socialista (47,4%), mentre que Podem seria sobretot comunista (29,3%) o progressista (16,5%).Si es filtren les preguntes per record de vot, només aquells que a l'abril van votar Cs creuen de forma una mica rellevant que aquest és un partit liberal, per bé que només el defineixen així el 27,2% dels seus electors, mentre que un 18,9% el veu com a conservador i un 15,9%, com a progressista -el triple que la mitjana estatal-. De fet, Pedro Sánchez va ironitzar fa uns dies sobre Rivera referint-s'hi com un "liberal ibèric" i aquest va respondre afirmant que usaria aquesta denominació, que no acaba de fer-se creïble, fins i tot amb samarretes amb aquesta expressió.La categoria liberal de Cs encara està més qüestionada a Catalunya, on tan sols un 11% dels enquestats pel CIS ha definit així el partit de Rivera. Quasi la meitat dels catalans, per contra, el titlla de conservador, i fins i tot un 6,6%, de nacionalista. En una escala de 1 a 10 (d'extrema esquerra a extrema dreta), els catalans situen Cs en el 8,4, clarament a la dreta i tocant la ultradreta, mentre els espanyols el posen, de mitjana, en el 7,1, també a la dreta, tot i que no tan extrema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor