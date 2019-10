La Lliga i Lliures reprenen els contactes per forjar una candidatura al Parlament

Aquest dijous, hi haurà una nova reunió del grup promotor de "l'entesa catalanista", les formacions i personalitats independents que treballen per forjar una candidatura "catalanista no sobiranista" a les properes eleccions al Parlament. Està previst que es reuneixin representants de la Lliga Democràtica, amb els seus màxims dirigents, Astrid Barrio i Josep Ramon Bosch, junt amb l'exdirigent del PP Santi Fisas; el partit Lliures, fundat per Antoni Fernández Teixidó; representants d'associacions com Barcelona Districte Federal i el Cercle Carlemany, així com figures independents com Josep Miró i Ardèvol, que coordina el grup Converses de Catalunya, i el periodista Ricard Fernández Deu.S'espera que una trentena de persones es retrobin aquest dijous. Aquest grup es va reunir en un dinar el 18 de setembre passat del qual es va informar la premsa. Aquest cop, però, la trobada serà a porta tancada. Els promotors volen crear un comitè d'enllaç permanent que treballi el programa i la candidatura al Parlament, i que tindrà com a fita propera un "congrés d'unificació" de les diverses sensibilitats del "catalanisme no sobiranista". Els darrers esdeveniments arran de la sentència de l'1-O els animen a accelerar els preparatius electorals.Segons ha pogut saber, el grup promotor ha establert amb claredat una línia vermella respecte al sobiranisme, però alhora amb els partits unionistes com Ciutadans i amb els moviments que està intentant Manuel Valls. "Ni independència ni Valls" seria una línia establerta per "superar la polarització extrema en què està la societat catalana". Tampoc veuen amb proximitat la possibilitat d'una aliança estil Catalunya Suma amb el PP i Ciutadans.La distància respecte al sobiranisme ja és el que va impedir que Convergents, el partit auspiciat per l'exconseller Germà Gordó, signés el comunicat emès amb motiu de la trobada del 18 de setembre. La voluntat de la Lliga Democràtica i la resta d'impulsors d'aquesta entesa de superar la dinàmica de blocs els allunya de Valls i d'Eva Parera, més pendents, segons ells, del que pugui passar a Ciutadans després del 10-N.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor