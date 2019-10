Ana Rosa Quintana anuncia l'embaràs d'Inés Arrimadas

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, està embarassada, segons ha anunciat Ana Rosa Quintana aquest matí. "Ho sento, Inés, ho havia de dir", han estat les paraules de la periodista després de donar la notícia. Així doncs, Arrimadas i el seu marit, el consultor i exdiputat de CiU Xavier Cima, seran pares.Tot plegat després que la líder espanyolista deixés el seu lloc com a cap de l'oposició al Parlament -la formació va guanyar les eleccions a Catalunya- i fes el salt a la política espanyola, com a número dos d'Albert Rivera a Madrid. Ara per ara, les enquestes no donen bons resultats a Ciutadans de cara a les eleccions del 10-N.

