Oques Grasses, Doctor Prats i Jazzwoman, primeres confirmacions del Canet Rock 2020

Oques Grasses -fenomen musical de 2019-, Doctor Prats -un dels clàssics del festival- i Jazzwoman -artista debutant amb barreja estils- són els tres primers grups anunciats de la propera edició de CanetRock . El 4 de juliol de 2020, el Pla d’en Sala de Canet de Mar tornarà a ser una gran festa amb més de 23.000 assistents on veurem sortir el sol amb les millors bandes del país.Oques Grasses: han estat sens dubte el fenomen musical d’aquest 2019. Amb l’àlbum "Fans del sol", Oques Grasses ha assolit un èxit absolutament transversal i ha convertit les seves cançons en himnes per més d'una generació. Amb més de 400 concerts a l’esquena per més de 10 països diferents. Enguany, fent honor al nom del disc, faran sortir el sol al Pla d’en SalaDoctor Prats tornaran a omplir el recinte de positivisme i connexió amb el públic. La seva fidelitat i constància fan que siguin un clàssic del festival on han acomiadat el sol, l’han fet sortir i han tocat també en plena matinada. Qualsevol moment és bo per ballar a ritme d’aquesta banda que ja s’ha guanyat el cor de totes les generacions possibles i que enguany s’han consagrat en el panorama musical amb el disc “Venim de lluny”.I Canet Rock 2020 també veurà debutar al seu escenari Jazzwoman, que arribarà amb nou disc. La música reivindicativa i una barreja de gèneres que van del saxo al rap, del hip hop al trap, combinant-ho amb afrotrap, salsa merengue, o bachata caracteritzen aquesta proposta de música urbana. Aquesta artista valenciana s’ha convertit en un referent de l’escena per unes lletres sense pèls a la llengua.Per primera vegada Canet Rock ha superat ja les 3.000 entrades venudes abans de saber-se el cartell de la setena edició. Un ritme de vendes que mostra la fidelitat del públic amb el festival, la seva consolidació i una tendència que l’any passat va fer que les localitats s’exhaurissin amb quatre mesos i mig d’antelació. Les entrades estan a la venda a la web amb una oferta especial de llançament de 32 euros.

