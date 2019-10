El PSOE milloraria resultats i aspiraria a governar amb Cs o Podem, segons el CIS

El baròmetre preelectoral del CIS pronostica que el PSOE milloraria resultats en les eleccions del 10-N, assolint entre 133 i 150 escons. Se situaria clarament per sobre del PP, que també creixeria fins als 74-81 diputats, i Pedro Sánchez podria aspirar a governar tant amb Podem (37-45) com amb Cs (27-35). Vox es quedaria amb 14-21, ERC pujaria a 16-18, JxCat en trauria 4-6, la CUP entraria amb 1 o 2, i Més País també n'assoliria 2 -a més dels 1-2 de Compromís, amb qui es presenta coaligat.Aquesta enquesta trenca amb la tendència de sondejos recents fets públics els darrers dies, els quals preveien que els socialistes empitjorarien resultats respecte l'abril, Vox creixeria i fins i tot podria esdevenir tercera força, i Cs cauria molt més -tot i que ara ja podria perdre la meitat de representants-. En tot cas, les enquestes d'aquest baròmetre es van fer entre el 21 de setembre i el 13 d'octubre, just el dia abans que es fes pública la sentència del procés, un fet que ha impactat en la campanya i que, segons totes les enquestes posteriors, ha distorsionat les projeccions prèvies.En les eleccions d'abril, el PSOE va aconseguir 123 escons, molt per sobre del PP, que es va quedar amb 66, el qual ara recuperaria terreny -en això sí que coincideixen tots els sondejos-. Llavors, Cs va ser tercera força amb 57 diputats, molt a prop dels populars i per sobre d'Unides Podem, que es va quedar amb 42 -incloent les coalicions territorials-. En cinquè lloc, va irrompre Vox, amb 24 seients al Congrés.A nivell català, ERC guanyaria els comicis amb 16-18 escons, més que els 15 que va assolir a l'abril, i es mantindria per damunt del PSC, que sumaria ara un o dos més que els 12 que va aconseguir llavors. Els comuns també creixerien, passant de 7 a 8-9, i trencarien l'empat amb JxCat, que cauria dels 7 a entre 4 i 6. La major patacada, però, la patiria Cs, que passaria de 5 diputats a Catalunya a tan sols 2, mentre que el PP retindria l'escó que ja va aconseguir. La CUP, al seu torn, entraria amb 1 o 2 diputats, mentre que Vox perdria la representació catalana.D'aquesta manera, l'independentisme aspiraria a aconseguir la meitat dels 48 diputats triats a Catalunya, situant-se en una franja d'entre 21 i 26 escons. Tot i això, l'impacte de la sentència del procés no està inclosa a l'enquesta, a banda que la CUP va decidir presentar-se a les eleccions espanyoles el 28 de setembre, quan feia set dies que s'estaven fent les entrevistes del baròmetre. El resultat, per tant, pot variar força del previst pel CIS.A nivell de valoració de líders, Sánchez és el més valorat, tot i suspendre, amb un 4 en una escala de l'1 al 10. Supera Pablo Casado, amb un 3,1, i també a Albert Rivera, Alberto Garzón i Íñigo Errejón, amb un 3, just per damunt de Pablo Iglesias, amb un 2,9. El pitjor valorat és Santiago Abascal, amb un 2,2.Igualment, el líder del PSOE és el candidat preferit clarament per ser president del govern espanyol, amb un 28,3% de les respostes que l'assenyalen a ell. Molt lluny, Casado és citat per un 11,6% dels enquestats, per damunt d'Iglesias (8,1%), Rivera (7%), Abascal (4,2%), Garzón (3,2%) o Errejón (2,7%).

Baròmetre preelectoral del CIS by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor